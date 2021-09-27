中國外交部堅稱倆邁克爾與孟晚舟不是一回事：申請取保候審

兩年多前在中國被逮捕的兩名加拿大人康明凱、邁克爾·斯帕弗已於周末返回加拿大。中國外交部新聞發言人華春瑩周一表示，“兩人以身患疾病為由提出申請取保候審”，中國相關法院依法批准；而孟晚舟事件同康明凱、邁克爾案件的性質完全不同。

廣告 繼續瀏覽後續

加拿大法官周五簽署了華為首席財務官孟晚舟的釋放令，取消保釋條件，近三年一直軟禁在溫哥華家中的孟晚舟終於重獲自由。而加拿大總理特魯多周五告訴記者，兩名被中國拘留了1,000多天的加拿大公民已經離開中國回國。據中國外交部今天說：兩名加拿大人以疾病為由申請取保候審，與孟晚舟事件性質完全不同。

據路透社今天報道稱，中國外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上稱，“（取保候審）經有關部門確認和專業醫療機構診斷，並由加拿大駐華大使提供擔保，中國相關法院依法批准取保候審，” 華春瑩並重申，“孟晚舟事件是一起針對中國公民的政治迫害事件，目的是打壓中國的高技術企業。”

加拿大總理特魯多周五告訴記者，兩名被中國拘留了1,000多天的加拿大公民已經離開中國回國。斯帕弗是一名商人，與加拿大前外交官康明凱一起被指控犯有間諜罪，當時正值加拿大於2018年底逮捕華為高管孟晚舟之後，令中加兩國關係緊張。

路透社說，加拿大法官周五簽署了華為首席財務官孟晚舟的釋放令，取消保釋條件，近三年一直軟禁在溫哥華家中的孟晚舟終於重獲自由。