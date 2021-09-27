中國缺電蔓延威脅下調GDP 上海也傳斷電引擔憂官方急澄清

受電力供應不足、煤炭等價格大漲及“能耗雙控”政策等因素影響，中國多地限電，企業工廠也被迫停工。充滿不確定的電力短缺問題將拖累經濟成長，多家機構已就此下調中國經濟成長預測。上海傳出9月27日到10月3日計畫停電，引起不少擔憂，“拉閘限電”蔓延至上海。官方對此強調，是正常的計畫檢修公告，無需過分解讀。

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據中央社今天報道稱，中國缺電，多家機構下調經濟表現預測。該報道引述香港經濟日報消息，中國國際金融股份有限公司認為，煤炭供給不足導致的電力短缺，其實自7月以來便已對生產帶來影響，可能今年內都難以消除。中金國際預計，“能耗雙控”政策對中國第三、四季經濟增速的影響，約在0.1至0.15個百分點。此外，由於上游漲價對中下游盈利空間的擠壓加劇，今年內生產者物價指數（PPI）年增可能在9%以上，而貨幣政策將保持穩中偏松。

野村證券27日的報告表示，江蘇、浙江、廣東等經濟重鎮採取的嚴格限電措施，可能導致近日將發布的製造業採購經理人指數（PMI）降至榮枯線50以下。野村上周也將今年中國經濟成長預測由8.2%下調至7.7%，原因是工廠在停電和環保政策下暫停營運。

該報說，9月中國官方及財新製造業PMI將於本周出爐，官方製造業PMI會否跌破榮枯線備受關注。8月的官方及財新製造業PMI分別為50.1及49.2。

據摩根士丹利經濟學家則預測，中國今年接下來時間若都依目前速度減產，第四季經濟成長將減少約1個百分點。

中國加強能耗雙控，各地都傳出限電停產。上海傳出9月27日到10月3日計畫停電，引起不少擔憂，“拉閘限電”蔓延至上海。官方對此強調，是正常的計畫檢修公告，無需過分解讀。

中央社引述上觀新聞、澎湃新聞消息，近日一份“9月27日—10月3日上海計畫停電通知”文件在中國的社群平台流傳，其中不少區域社涉及商業用電與民生用電，由於近日中國多個省市採取限電、停產，因此造成輿論擔憂，“拉閘限電”是否已經蔓延到了上海。

據中國國家電網上海公司今天強調，是正常的計畫停電公告，主要是為了設備計畫檢修、配電網改造等，因此對特定區域，在特定時段內實施的停電，無需過分解讀。