中國“限電”議題直奔熱搜已打敗華為孟晚舟返中消息

中國近來危機重重，不僅先面臨恆大集團在金融市場掀起的浪潮，現在還得面對南方的江蘇、浙江、廣東以及東北的遼寧等地，陸續傳出電力短缺的問題，且衝擊持續擴大。因此，“限電”議題強勢取代了“華為公主”孟晚舟返中訊息。據了解，除了廣東倡議辦公場所 3 層樓及以下停止使用電梯、江蘇路燈都關掉、東三省也開始對居民大限電。

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據新頭殼報道稱，因中國內地多地持續限電，廣東省能源局和廣東電網有限責任公司今 (26) 日聯合發布倡議書，呼籲節約用電，要求各級黨政機關、事業單位帶頭綠色節能辦公，空調溫度不低於 26℃，辦公場所 3 層樓及以下停止使用電梯。

據廣東省還表示，各市已啟動有序用電預案，省內多地工業企業“開三停四”甚至“開二停五”錯峰用電，對企業正常生產經營活動帶來一定影響。廣東當局表示，將全力增加電力供給，保障廣東省電煤供應，預計電力供應緊張將逐步得到緩解。

據該報道，另外據《人民網》報道，今年 2 月開始受供應緊張形勢影響，部分煤炭品種價格不段上漲，東北地區發電採暖用煤中長期合同全覆蓋集中籤約儀式 9 月 25 日在北京舉行，簽署的煤炭中長期合同涉及國內主要煤炭生產企業、保供煤礦和東北地區重點發電供熱企業，此舉將發電供熱企業中長期合同占今冬用煤量的比重提高到 100%，盼能確保東北地區採暖季民生用煤和人民群眾溫暖過冬需求。

有國家電網客服工作人員表示，本次東北限電確實限制了居民用電，主要是因為東北地區已經首先對非居民執行有序用電，但是在執行後仍存在電力缺口，目前整個電網有崩潰的危險。為了不擴大停電範圍，造成大面積停電，才採取對居民限電的措施。

新頭殼說，據了解，在微博“#東北限電”的相關話題，有 2.2 億瀏覽和 15.6 萬討論，遠取代孟晚舟返中訊息，奔上熱搜。也有不少網民在微博怒罵：“10度左右，你給我停電”。還有不少網民抱怨：“快把東北炸了，助助興”、“苦一苦百姓就過去了”。