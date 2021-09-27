公安部罕談港務：嚴打顛覆滲透 粉碎港版「顏色革命」

中國內地部門將加強介入香港事務，公安部罕見就香港事務公布工作，部長趙克志在昨(26日)天的黨委（擴大）會議上強調，要切實履行好公安機關承擔的各項涉港工作職責任務，會議強調，要支持港府打擊「港獨」激進勢力、追究黎智英等反中亂港骨幹分子的犯罪行為，並嚴打境內外敵對勢力的顛覆滲透活動和「黑手」，堅決粉碎港版「顏色革命」的圖謀，並持續提升公安機關涉港工作的能力水平。

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根據香港《基本法》中國內地部門不參與香港事務，早前已把北京的港澳辦和駐港的中聯辦剔除在外，但公安部昨日的擴大會議卻罕見討論香港議題，並就此高調對外公布，而身兼中央港澳工作領導小組副組長的趙克志表明做好涉港工作，預示政法系統會更公開地加強涉港事務角色扮演。

據公安部公布，會議指出，兩年多來，面對香港「修例風波」中的「激進暴力犯罪行為」，公安機關支持香港警方嚴正執法和司法機構懲治暴力犯罪分子，為「香港實現由亂及治的重大轉折作出了重要貢獻」，隨着時勢和粵港澳大灣區建設的加速推進，「愛國者治港」原則必將得到「更加嚴格的落實」。

會議又說，面對「新形勢新任務」，公安機關要「積極作為」，繼續全力支持港府和紀律部隊維護香港大局穩定、依法打擊「港獨」激進勢力和追究黎智英等「反中亂港」骨幹份子的犯罪行為。會議呼籲與會者要發揮鬥爭精神，嚴防和嚴打境內外敵對勢力的各種「搗亂破壞顛覆滲透」活動，堅決斬斷敵對勢力危害國家安全的「黑手」，堅決粉碎港版「顏色革命」的圖謀，維護國安和利益，全面準確貫徹「一國兩制」和落實中央對香港「全面管治權」，加強破解深層次矛盾問題的研究謀畫，不斷提升公安機關涉港工作能力水平。