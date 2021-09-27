台灣說它需要遠程精準武器來威懾中國

台灣國防部周一表示，以特別預算採購飛彈、高效能艦艇等武器，是因應當前敵情的應對作為，目前裝備發展已達到遠距、精準與機動力的目標。台灣國防部長邱國正今天在立法院接受質詢時還指出，2,400億台幣的採購內容，皆是既有且技術成熟的武器裝備。

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據路透社今天報道稱，台灣國防部長說，台灣目前裝備發展已達到遠距、精準與機動力的目標。台灣國防部長邱國正在立法院接受質詢時指出，2,400億台幣的採購內容，皆是既有且技術成熟的武器裝備，以能快速提升戰力為著眼，因應當前敵情嚴峻是主要原因。

邱國正針對台灣自製的飛彈性能表示說，“裝備發展一定要打得遠、精準，且要有機動力，讓敵人一出動就可以感應到我們有準備。”

針對中國大陸戰機9月以來已有103架次進入台灣西南防空識別區活動一事，邱國正表示，這與中國7-9月為例行年度與遠航訓練有關，此外，只要有外國機艦經過東海、台海與南海，一定逢艦必跟。他表示，中國有意將南海劃入防空識別區，因此頻繁進出台灣西南空域，但台灣不會坐視讓此成為事實，應處措施也包括以艦載防空飛彈追監，如此將可形成較大壓力。

台灣在一份關於中國軍隊的年度報告中對中國的能力做出了異常嚴酷的評估，稱他們可以 "癱瘓 "台灣的防禦，並能夠全面監控其部署。邱國正說，重要的是台灣人民意識到他們面臨的危險。

報道說，當被問及在發生戰爭時，中國會首先攻擊什麼時，邱國正回答說，會是台灣的指揮和通信能力。邱國正說，"在這一點上，中國共產黨人的能力已經迅速提高。他們可以破壞我們的指揮、控制、通信和情報系統，例如，固定的雷達站肯定會首先受到攻擊，" 他說，"所以我們必須是移動的，隱蔽的，能夠改變位置的。"

台灣行政院日前通過“海空戰力提升計畫採購特別條例”草案，將以最多2,400億台幣採購飛彈、高效能艦艇、海巡艦艇戰時武器加裝等，期限將至2026年底；此仍將送立法院審議。

路透社說，針對台灣增加國防支出，中國外交部發言人趙立堅此前表示，台灣是中國的一部分，中國必須統一，也必然統一。這一歷史大勢是任何人、任何勢力都無法阻擋的。