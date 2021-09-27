因人口憂慮 中國或要限制墮胎

中國政府或出台措施，以減少非醫學需要的墮胎。法新社說，或因為中國這個世界上人口最多的國家正在試圖提高其出生率並鼓勵夫婦生育更多孩子。

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據法新社今天報道稱，中國政府發布了關於婦女性健康的新準則，指出衛生專業人員應 "促進婚前檢查、孕前檢查 "並 "減少非醫學需要的墮胎"。

中國官方目前還沒有提供關於其實施的細節。

與亞洲其他大部分地區不同，墮胎在中國是合法的，而且非常容易實施。但是，在幾十年的獨生子女政策和對男嬰的傳統偏好之後，嚴格的控制旨在防止導致性別失衡和遺棄女童的性別選擇性墮胎。

面對對中國人口結構越來越多的擔憂，中國自2016年以來逐漸放寬了限制，允許所有中國人生育第二個孩子，但此舉沒有成功恢復出生率。今年5月底，中國將限制政策提高到每對夫婦三個孩子。

三周前，中國最新的十年一次的人口普查結果顯示，人口增長急劇放緩，到2020年底中國人口統計為14.11億，人口老齡化速度超過預期。根據人口普查，與2010年的上一次統計相比，人口增長了5.38%（或平均每年增長0.53%）。這是自1960年代以來最小的增長。

去年，中國出生人數降至1200萬，而2019年還為1465萬，這一年的出生率已是1940年代末以來的最低水平（10.48‰）。

據法新社，但是，大多數年輕的中國人不願意生三個孩子，因為工作時間長或交通，住房和撫養孩子的成本高，而且他們自己往往是獨生子女，必須照顧自己年邁的父母。中國生育率已降至每名育齡婦女1.3個孩子，這遠遠低於更替水平，但中國當局已承諾在教育和衛生方面採取措施，鼓勵家庭發展。