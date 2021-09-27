緩斷電危機 吉林稱釋放煤炭產能加大進口煤採購

近日東北三省因供應缺口導致居民用電受限受到關注，吉林省副省長吳靖平表示，要從落實與蒙東煤礦中長期供煤協議，加大進口煤採購，組織省內煤礦安全釋放產能等多方面增加煤煤炭供應，全力保障基本民生用電需求，最大可能避免出現拉閘限電情況。

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據路透社今天報道稱，吉林省副省長說，要釋放煤炭產能加大進口煤採購，最大可能避免拉閘限電。據吉林省政府新聞辦官方微信號“吉林發布”周日引述吳靖平指出，要“電網公司要科學精準調度，確需停電限電，要提前告知居民做好準備，引導企業單位避峰錯峰用電，......確保儲備煤足量達標，做到採暖期電煤不斷供、暖氣不停供。”

他強調說，發電企業要千方百計增加供給，減少停機檢修，確保用電高峰時段發電能力，同時統籌風光新能源頂峰出力。要制定應急預案，防止發生系統性區域性長時間集中停電事件。

東北另一省份--遼寧也同樣面臨著電力短缺問題。人民網周日報導，由於風電驟減等原因，遼寧電力供應缺口增至嚴重級別，啟動三輪II級有序用電措施；遼寧省工信廳、國網遼寧電力公司要求，加強有序用電執行情況監督檢查，最大可能避免出現拉閘限電。

路透社說，中央層面，國家能源局副局長任京東近日帶隊赴寧夏、陝西，深入生產建設一線，對煤炭、天然氣增產保供進行現場調研督導，要求地方和企業壓實保供責任，進一步挖掘增產潛力，突出保障發電、供暖等民生用煤，促進經濟社會平穩運行。