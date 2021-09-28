中國搶先台灣申請加入CPTPP 台灣有質疑經濟部內部消息走漏？

台灣22日以“台澎金馬個別關稅領域”名稱申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），民進黨立委蔡易余今天(27日)在經濟委員會質詢時質疑，中國搶在台灣之前申請加入CPTPP，懷疑是內部消息走漏，呼籲經濟部進行調查。

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據新頭殼報道稱，中國搶先台灣申請加入CPTPP，綠委質疑內部消息走漏。立法院經濟委員會星期一邀請農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花等相關部會首長列席，就“加入CPTPP對台灣產業的衝擊－定位、時程規畫與因應”報告。據蔡易余質詢時指出，中國在這時期提出要申請CPTPP，讓他相當納悶，是否因為台灣要申請CPTPP，因此中國趕在台灣前面申請。

該報道稱，王美花回應，這不予置評。

據蔡易余認為，經濟部應進行內部調查，是否有內部消息走露的可能，讓中國知道台灣申請的時間，才讓他們在諸多不利的條件下，仍要進行早台灣幾天申請CPTPP的政治動作；不過，王美花並未回應。

新頭殼說，至於加入CPTPP對台灣影響，王美花說，台灣是高度外貿導向，不僅有關稅問題，還有供應鏈問題，還能讓大家看到台灣是國際一員，這對台灣很重要。