中國稱全面小康 國務院今發白皮書

中國國務院今天發布“中國的全面小康白皮書”。中國國務院新聞辦公室上午專門為此舉行記者會，公布這本全面小康白皮書的內容，並稱這是中國政治文明和社會文明“協調發展的小康”，為構建人類命運共同體貢獻了中國智慧和中國力量。

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據中央社今天報道稱，中共總書記習近平宣布中國完成全面脫貧，步入小康社會後，中國國新辦今天發表“中國的全面小康白皮書”為這項宣布背書，並聲稱這是政治文明和社會文明“協調發展的小康”。在訂下2020年全面脫貧的目標後，習近平先是在今年2月25日宣布，脫貧攻堅戰取得了全面勝利，現行標準下農村貧困人口全部脫貧，完成了消除絕對貧困的艱巨任務；此後並在7月1日中共百年黨慶大會上宣布，中共“在中華大地上全面建成了小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題”。

該報道引述中國官方消息說，中國國務院新聞辦公室上午專門為此舉行記者會，公布這本全面小康白皮書的內容。

據白皮書說，全面建成小康社會是“邁向中華民族偉大復興的關鍵一步”。中共100年來團結帶領中國人民，從“小康之家”到“小康社會”，從“總體小康”到“全面小康”，從“全面建設”到“全面建成”，小康目標不斷實現，小康“夢想成為現實”。

這本白皮書提到，中國的全面小康，是“物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明協調發展的小康”；是不斷滿足人民日益成長的多樣化、多層次、多方面需求，不斷促進人的全面發展的小康；是“國家富強、民族振興、人民幸福，多維度、全方位的小康”。白皮書又說，不讓一個人掉隊，不讓一個區域落下，不讓一個民族滯後，體現了“實現人的全面發展和實現全體人民發展的有機統一”，體現了實現“共同富裕”的社會主義本質要求。

報道指白皮書聲稱，中國始終把自身發展置於人類發展的座標中，始終把中國人民利益與各國人民共同利益結合起來，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者。而中國全面建成小康社會，為構建人類命運共同體貢獻了中國智慧和中國力量。