中國多地“限電”措施正在引發中國A股上市公司“停工潮”，上周以來，已經有超過10家上市公司發布“臨時停產、限產”公告。化工、煤炭等高能耗板塊和個股周一重挫亦體現市場對於這波“寒潮”的擔憂情緒。

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據路透社報道稱，中國限電令引發上市公司停產潮。據分析人士指出，中國限產限電這一供給側衝擊帶來的影響可能被市場低估了，並料這場衝擊波可能會蔓延並影響全球市場。

湖南黃金周一公告稱，其三家子公司因受限電影響將臨時停產、減產，恢復生產時間暫時無法確定。該股周一盤中最大跌幅近9%，最終收跌近6%。中國金嶺礦業、金浦鈦業周一雙雙跌停；迎豐股份、利民股份、晨化股份等跌幅介於4-8%之間。這些公司此前陸續發布停產公告稱，原因則基本上指向上級政府部門“能效雙控”要求。中證A股資源產業指數周一盤中一度大跌5.5%，日終收跌4.63%。

據海島資產董事長張銳對路透表示，“首先，能耗雙控影響的肯定是能源消耗較大的礦產開採、生產製造型企業，其次是電力缺口比較大、城市密度較高的地區。”張銳稱，如果限電的影響偏長期，隨着價格傳導也會影響消費類產品的成本。

華鑫證券分析師嚴凱文對路透表示，他認為限電政策在一定程度上是針對外貿企業、產業鏈做出的一個“主動性防守”。他指出，中國高價進口煤炭、大宗商品，然後以低利潤甚至是零利潤生產後再出口到美國，而美國用印出來的錢向中國買商品，這會導致中國出現輸入性通脹，實際上大量的利潤都放在了海運和原材料成本上面。

野村證券首席中國經濟學家陸挺認為，這一供給側衝擊帶來的影響可能被市場低估了。他預計，這場衝擊波可能會蔓延並影響全球市場，全球都將感受到紡織品、玩具、機械零部件的供應收緊，關於中國的熱點討論預計不久將從“恆大”轉變成“電力短缺”。

由於電力緊張，野村已經將中國三、四季度經濟同比增速預估下調至4.7%和3%，今年全年GDP增長預測從8.2%下調至7.7%。

據該報道，中國國家主席習近平上周表示，中國將不會在國外建設新的燃煤發電項目，加強了中國應對氣候變化的承諾。儘管沒有提供更多細節，但是根據該政策的實施情況，此舉可能會大大限制發展中國家燃煤電廠的融資。

據中信證券在近日研報中指出，從經濟客觀運行狀態來看，後續隨着海外供應恢復，全球供需缺口預計收窄，中國出口自然會回落，這就意味着今年工業高增導致的能耗高增是不可持續的。即使能耗雙控目標不發生大的調整，等到工業回歸常態增速後，能耗指標也將更加寬裕，行政性限產限電行為可能自然會減少。