印度媒體透露，100多名解放軍士兵上個月越過北阿坎德邦巴拉霍蒂邊境，來到距離中印化定邊界約5公里的巴拉霍蒂附近牧場，停留時間約3小時。本次解放軍在印度巡邏隊抵達前即先行撤離，並未碰面。該報道指控解放軍離開前損壞包括橋樑在內的部份基礎設施。

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據新頭殼今天報道稱，中印邊境爭議再起！印媒指百餘解放軍、55戰馬越境，撤離前毀壞橋樑設施。

由美國、日本、印度和澳洲4國組成的“四方安全對話”(Quad)日前才在美國白宮舉行領袖會談；但今天(28日)印度媒體就報導，100多名解放軍士兵上個月越過北阿坎德邦巴拉霍蒂邊境，撤退前損壞部份基礎設施，其中包括一座橋樑。為中印邊界情勢再添緊張氣氛。

印度媒體《經濟時報》(The Economic Times)報道稱，8月30日有超過100名解放軍士兵和55匹軍馬越過屯軍拉山口，來到距離中印畫定邊界約5公里的巴拉霍蒂附近牧場，停留時間約3小時。由於當地為非軍事區，解放軍的出現引發當地人的注意，回報附近印軍邊境巡邏部隊。但解放軍在巡邏隊抵達前即先行撤離，但傳聞撤退前損壞包括橋樑在內的部份基礎設施。

據該報指出，巴拉霍蒂來並不是中印主要的邊境爭議爆發點，但回溯過去歷史，1962年爆發的中印邊境戰爭，巴拉霍蒂就是最早被跨界入侵的地區，所以印度方面對此十分在意。該報還指出印度軍方已在附近增加軍隊部署防範意外。