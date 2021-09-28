哈佛大學經濟學教授預言恆大如破產中國經濟增長將降至2%

中國房地產業龍頭恆大瀕臨破產，長期關注中國房地產問題的國際貨幣基金組織（IMF）前首席經濟學家、哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）指出，恆大的問題可能不會演變成中國版的“雷曼兄弟”金融風暴，而是整個中國經濟仰賴房地產增長的模式即將破滅，中國年經濟增長率跌至僅有2%的痛苦狀態。

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羅格夫向《巴隆周刊》（Barron's）表示：中國長期以來養成極度依賴房地產拉動經濟的模式，房產相關產品與服務佔國內生產總值（GDP）的29%，高得不正常，而且中國市面上已經有巨量的空房子存貨，外界質疑，人均所得僅有德國、法國四分之一的中國，怎麼負擔得起跟德、法一樣貴的房價？

西班牙與愛爾蘭當年在遭遇金融危機前夕，曾達到這樣的狀態，而當初發生次級房貸風暴的美國，最高時也只有15%的GDP仰賴房地產。

中國的經濟成長正在放緩，新冠肺炎疫後出現的反彈復蘇快要結束，此時經濟喪失任何動能的衝擊都會很大。因此恆大一旦倒下，拖垮整個中國房市，北京當局很難無縫接軌找到其他的增長來源拉動經濟。羅格夫指出：假設中國經濟未來12個月的GDP成長率，本來就可能因為房市放緩從6%降到4%，這時恆大倒閉衝擊房地產業，使中國GDP成長率再掉1到2個百分點，中國GDP成長僅剩2%，將難以創造足夠工作，陷入痛苦的經濟狀況。

羅格夫說，恆大不會是中國的雷曼時刻，北京有辦法強行快速處理破產問題，不像正常民主國家破產訴訟常要纏訟數年，但是恆大帶走的房地產經濟動能難以單靠中央指令就可補上。