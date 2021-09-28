太陽能電池板與美國爭議：世貿裁決不利中國 北京批錯誤且危險

就美國限制從中國進口太陽能電池板的措施爭議，世貿組織一個專家組做出了有利於美國的裁決，駁回了中國的所有四項主張，稱美國的措施並未違反全球貿易規則。中國上周表示，將就這一裁決提出上訴。中國昨天批評世貿組織的裁決是“錯誤且危險的”。

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據路透社報道說，中國稱世貿組織針對美對華太陽能電池板進口限制的裁決是“錯誤且危險的”。根據中國代表團發出的一份聲明，在這次非公開會議上，中國代表對專家組報告中有關中國產品給美國太陽能行業造成系統性損害的結論深表關切。

中國周一抨擊世界貿易組織(WTO)就美國限制從中國進口太陽能電池板的措施作出的裁決，稱這是“錯誤且危險的”。中國批評說，“這份專家組報告向世貿組織成員國發出的錯誤且危險的信號將導致保護措施被濫用，從而嚴重破壞基於規則的多邊貿易體系，”聲明補充道，並稱這項裁決可能會鼓勵保護主義。

中國的上訴並不會馬上得到回應，因世貿組織最高爭端解決機構由於沒有足夠的法官，目前處於停擺狀態。

美國前總統特朗普的政府阻止了該機構法官的任命，導致其職能陷入癱瘓。

據該報道稱，美國代表在周一的同一場會議上表示，“美國感到失望，儘管有壓倒性證據表明中國的非市場行為造成了破壞性影響，但中國現在仍決定對專家組的報告提出上訴。”