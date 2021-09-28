瑞士要與中國交涉假貨問題

瑞士聯邦院希望更好地保護“瑞士”品牌，將“泛濫的中國假冒產品”抵擋在國門之外。瑞士聯邦委員會應與中國最高政治層面就此進行接洽。瑞士議會要求政府出面與中國國家“最高政治機構”進行交涉。中國必須在國內外的相關政策上做出明確表態，打擊造假行為。

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據瑞士新聞報道說，瑞士政客希望就假貨問題與中國交涉。據該報道，9月23，瑞士聯邦院以27:7，1票棄權的投票結果，批准了外交事務委員會(APK-S)提出的一項建議。該委員會發言人Thomas Minder說，儘管迄今為止做了諸多努力，但每天仍有數千個來自中國和香港的假冒商品包裹抵達瑞士。據經合組織的一項調查顯示，2018年，瑞士因中國假冒商品而造成的銷售損失超過44.5億瑞郎，珠寶和鐘錶業受到的影響最大。

因此，外交事務委員會希望“迫使聯邦出面解決這一問題，”Minder表示，這意味着，並不只是簡單地銷毀假貨，而是要出面與國家“最高政治機構”進行交涉。中國必須在國內外的相關政策上做出明確表態，打擊造假行為。

不過該報道稱，中國做出了改進。而且對於瑞士聯邦來說，該問題已解決，司法部長卡琳·凱勒-蘇特(Karin Keller-Sutter)說，中國已經做出了具體的改進。例如，中國現在要求所有與“瑞士”有關的品牌註冊必須得到瑞士聯邦知識產權局(IGE)的批准，而且現在已有成效。

然而，她也強調，現在網上貿易的巨大增長的確給海關帶來了巨大挑戰。在瑞士，所有小型包裹中的一半來自中國或香港，這就需要嚴格的把關。海關可以通過“DaziT”轉型系統更好地“武裝”起來，更有效、更精準地進行排查。這位司法部長表示，聯邦對於打假問題十分重視。

根據瑞士聯邦委員會的信息，自2017年以來，濫用“瑞士”商標的案例有了明顯的下降。2017年之前，瑞士聯邦知識產權局每年要對約100例“濫用”瑞士商標事件提出異議，2019年只有4例，2020年14例。

該報道說，現在該提議已經移交國民院進行下一輪討論。