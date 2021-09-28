美國開始拆除電信網絡中華為和中興等中國公司設備

美國聯邦通信委員會通告將啟動一項19億美元的計畫，向大部分美國農村電信運營商提供補償，以幫助他們拆除華為和中興通訊等被視為國家安全威脅的中國公司生產的網絡設備。而且，2020年8月，美國政府已經禁止聯邦機構從華為，中興等五家中國公司中的任何一家購買商品或服務。

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據路透社報道稱，美國啟動從電信網絡中拆除並替換華為和中興等中國公司設備的計畫，該項目於今年7月確定，將於10月29日開始接受申請，截止到2022年1月14日。

根據美國聯邦通信委員會(FCC)周一表示，將啟動一項19億美元的計畫，向大部分美國農村電信運營商提供補償，以幫助他們拆除華為和中興通訊等被視為國家安全威脅的中國公司生產的網絡設備。

去年，FCC認定華為和中興對通信網絡構成國家安全威脅，禁止美國公司動用83億美元的政府資金從這兩家公司購買設備。去年12月，FCC通過了一項規定，要求採用中興或華為設備的運營商“拆除並更換”這些設備。

對於農村運營商來說，這是一個大問題，他們面臨著高昂的成本和難以找到工人來拆除和更換設備。

FCC的最終命令將有資格獲得補償的公司從擁有200萬或以下客戶的公司擴大到擁有1000萬或以下客戶的公司。

根據FCC在2020年9月估計，從網絡中拆除和替換華為和中興的設備將花費18.37億美元。

據該報道，今年6月，美國聯邦通信委員會投票通過了一項計畫，禁止華為和中興等被認為對美國國家安全構成威脅的中國公司向美國電信網絡提供設備。FCC還可能撤銷此前發給中國公司的設備授權。今年3月，FCC根據一項2019年生效的旨在保護美國通信網絡的法律，認定五家中國公司對國家安全構成威脅。

路透社說，受影響的公司包括之前認定的華為和中興通訊，以及海能達通信股份有限公司，杭州海康威視數字技術有限公司和大華股份。2020年8月，美國政府已禁止聯邦機構從這五家中國公司中的任何一家購買商品或服務。