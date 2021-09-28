英艦穿越台海發推特 解放軍指居心不良 台灣反指陸機擾台破紀錄五百多架次

隸屬英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航母打擊群的一艘護衛艦，昨(27日)天穿越台灣海峽，並在其官方推特上發帖。中國《環球時報》以「張狂」來形容英國的行為；而解放軍東部戰區則指責英方「居心不良」，欲破壞台海和平穩定，已組織海空兵力全程跟監警戒。台灣表示，外國機艦航經台灣海峽會令大陸出動軍機，以致本年頭九個月，已有五百多架次大陸戰機飛入其防空識別區，較去年全年還要多逾三成三。

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美國軍艦頻繁通過台灣海峽，但其盟國很少派軍艦穿越該敏感海域。但隨「伊麗莎白女王號」航母打擊群在印太地區部署的護衛艦「里士滿」號（HMS Richmond）通過台灣海峽時在推特發帖說，「我們正通過台灣海峽前往越南訪問，並訪問越南海軍。」另根據「台灣西南空域」臉書專頁，「里士滿」號當時位於台北港西方約35海里，由北向南，艦上並有直升機海空操演。

中國官媒《環球時報》以「張狂」為標題報道「里士滿」號護衛艦通過台灣海峽的消息。另外，解放軍「東部戰區」公眾號亦發出消息證實此事，該區新聞發言人施毅陸軍大校表示，9月27日，英國「里士滿」號護衛艦過航台灣海峽並公開炒作，解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。他續稱，英方枉費心機刷「存在感」，這種行為居心不良，破壞台海和平穩定，充分暴露其投機心態。

解放軍沒有透露派出多少兵力跟監，而台灣空軍司令部則公布，指解放軍共有六架次軍機於27日進入台灣的西南防空識別區，其中一架運-9通信對抗機穿越巴士海峽飛抵其東岸外海空域後折返，對台灣實施「電偵的可能性高」。空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，更實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。

台灣國防部長邱國正昨在立法院接受質詢時透露，進入台灣防空識別區的中共軍機，往年一年頂多有三百多架次，但今年到九月份已達五百多架次，期望除軍隊要建軍備戰外，民眾亦要「普遍有敵情認知的概念」。翻查資料，中國軍機去年有380架次進入台灣西南空域，即今年頭九個月已比去年全年多三成三。

根據統計，中國大陸軍機「擾台」次數以1月份的81架次、4月份的108架次及9月份的103架次最多，民進黨立法委員王定宇指，頭兩次可能與美國解除台美交往限制和美國總統拜登好友特使訪台有關，要求國防部解釋9月份「共機擾台」次數增高的原因。邱國正回復稱，往年7至9月是大陸年度軍事訓練，若有外國機艦航經台灣海峽、南海，大陸也會出動軍機。

他認為，大陸不斷出動軍機出入台灣西南空域，是想「習慣變自然」，令這個空域變成中共完全掌控，但台灣「會努力不讓它如願」，會透過嚴密掌控、出動艦載航空飛彈及廣播驅離等措施予以反制。