中非研究所(CARI)對貸款數據的分析估計，贊比亞積欠中國政府和民間貸款者的債務達66億美元，幾乎是贊比亞上屆政府披露數額的兩倍。

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據路透社今天報道稱，盛產銅礦的贊比亞去年11月成為非洲首個因新冠疫情而出現主權債務違約的國家，其持續進行的債務重組已成為西方多國努力讓各國充分披露借款金額的測試案例。

由Edgar Lungu領導的贊比亞前政府表示，其積欠中國的債務為34億美元。但CARI周二公布的估計，與上月上任的新當選總統Hakainde Hichilema最近的評論相吻合，即債務負擔可能更高。中非研究所稱，贊比亞積欠中國的債務接近官方估計的兩倍。

贊比亞政府正與國際債權人談判。國際債權人抱怨贊比亞積欠中國的債務缺乏細節，因附帶明確的保密條款；這阻礙了債務重組進程。

據進行這項新估算的CARI研究員Deborah Brautigam和Yinxuan Wang寫道，“鑒於複雜的情況...就責任分擔達成共識可能特別困難。”

路透社說，66億美元的新數字是根據約翰霍普金斯大學高級國際研究學院CARI收集到的中國貸款數據計算得來。數字可能會繼續增加，因這不包括繼續累積的罰款或利息欠款。

消息沒有提及債務與贊比亞國民生產總值的比份關係。