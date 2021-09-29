愛國生意做昏了頭 北京當局喝令剎車

中國愛國網紅，大行其道，當局解決不了電荒，網紅稱這是在為掌握通脹大權下一步大棋；愛國還愛到了子虛烏有的“中日邊境“，讓鼓勵愛國的北京當局也難堪。

廣告 繼續瀏覽後續

共青團中央周四發出一篇題為『“愛國生意”當休矣』的文章，罕見批評“有人把愛國做成了生意”。

該文指的是視頻主播講述自己在中國邊疆被邊防特警官兵保護的“感人故事”，問題出在，“感人故事”“驚人的相似”。

視頻全都以“我們沒有生在和平年代，而是生在一個好國家”為統一文案。這個主題大約是投和中宣部的需要的，但是破綻太多了，有些可能與官方的感受大不相同，

主播們要宣傳的是，邊防武警官兵為了保護人民的安全，站成人牆面對境外方向，把人民擋在身後。

但是這種愛國情操不見得合乎官方口味，比如“自豪於祖國國泰民安“的主播“想起阿富汗人民正處於水深火熱之中“，就完全不符合中國官方和剛剛奪取政權的塔利班全面接頭的現實。

還有的主播稱自己位於中朝邊境鴨綠江旁，讚揚邊防兵“面向對面的朝鮮把我擋在了身後“，這讓重視”鮮血凝成的中朝友誼“的北京當局情何以堪？

愛國主播們愛得丟掉了常識，胡亂編造，以至於共青團中央批他們“有的甚至位於根本不存在的‘中日邊境’“。

共青團中央稱這是“為了博取眼球，視頻主播編造着‘愛國流量故事’，把愛國變成一場廉價的買賣。“ 批”這就是一種‘低級紅’。把讚美建立在偽造證據的基礎上，造出一些讓自己熱血沸騰的‘正能量謠言’“。

黨中央在下一盤大棋？

有人問，最近圍繞孟晚舟回國，大規模停電限電，也掀起種種愛國浪潮，網紅們的表演多得不計其數，過分得令人髮指，不知能不能納入共青團中央的 “愛國主義低級紅“”正能量謠言“之中？

中國十一國慶即將來臨，北方天氣越來越冷，全國許多地方發生停電、限電，被指“網紅經濟學家的葉檀卻為“拉閘限電”掩飾：1，倒逼原材料成本，以免失控；2，爭奪通脹話語權；3，逼迫國內產業升級，與人民幣彙率升值同理。動力煤價太高了。“

葉檀這麼一說，有人形容這是“欲練神功，必先自宮“，把”拉閘限電“直接吹捧為”葵花寶典“。

有網民評論，國外凡是停電都是事故，大面積停電都是災難，而中國呢，停電是綠色低碳生活，大面積停電是黨中央一盤大棋，人民沉醉在餓死美帝的戲院當中……

錦都老榮寫道：“吾國許多事情越來越看不懂了，最近全國各地普遍限電停電，搞得人心惶惶，那個婆姨葉檀說，這是爭奪中國的定價權，掌握通脹的主動權，反擊美國的美元霸權。想了半天，好像是這個意思，中國限電等於限產，限產少了出口美國的商品就少了，出口少了美國必定通脹，通脹後美元必然加息，美元一旦加息，美國股市必然崩盤意味着美國經濟就完蛋了，美國經濟完蛋了，中國經濟就偉大了，如果是這樣，那真的是在下一盤很大的棋。”

精神勝利法並不能解決問題，限電停電還在繼續，嚴重影響民生，官方不得已出來說話了，官媒央視網9月28日發文批“下大棋“，”對外輸出通脹“，是”在亂帶節奏中產生了不小的‘低級紅’‘高級黑’的效果“，文章稱這種說法遮蔽了電煤供給短缺的基本事實，讓人有”為限產而限電“、”用電緊張純屬人為設限“的誤解，是用反智論刺激社會情緒，並且和國家”保市場主體“、”扶持實體經濟“的初衷背道而馳。