港國安凍結「六四紀念館」 蔡耀昌稱感意外 會要求解凍

港府對香港市民支援愛國民主運動聯合會的狙擊未有因該會通過解散決議而停止，保安局長今(29日)早以支聯會被控煽動顛覆國家政權罪為由，有「合理理由懷疑」六四紀念館是危害國家安全的財產而進行凍結，連同早前被凍結的二百多萬元銀行存款，支聯會所有資產皆被凍結。清盤人蔡耀昌對當局行動感到意外，亦不同意，認為會阻礙該會的清盤工作，表明會要求國安處解凍資產。一旦當局堅拒解凍，蔡未知會否導致清盤以致解散工作無法進行。

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清盤人蔡耀昌表示，今早接獲國安處通知，表示會凍結支聯會物業「六四紀念館」，並要求他返回博物館現址簽收通知及見證警方換鎖。連同本月9日被凍結的三間銀行共十九個賬戶，支聯會的銀行戶口及固定資產均被國安處凍結，現在是無資產可供清盤。若物業獲得解凍，根據地產中介數據，該單位市值約一千萬港元，連同存款，該會被凍結資產逾一千二百萬港元。據本台了解，支聯會資產被凍結的最直接影響，是無法支付該會現任和前任常委的訴訟費。

根據通知，保安局局長李家超支聯會被控觸犯煽動顛覆國家政權罪，於是以《港區國安法》第43條的實施細則，凍結支聯會資產兩年，任何人均不得處理有關資產，直至2023年9月28日止，違者可被罰款及監禁七年。

蔡耀昌對國安處的封館行動表示意外和不同意。他解釋，支聯會剛於本月25日的特別會員大會通過根據公司清盤條例作出的支聯會自動清盤（解散）決議，並委出他和鄧燕娥作清盤人，待他們完成工作後，便會召開支聯會特別會員大會，交代清盤報告，然後才可以向公司註冊處申請將支聯會於公司註冊名單中剔除。國安處現時凍結其資產，既無必要，亦會阻礙清盤工作的進行。

支聯會現任和前常委均被警方以不同罪名提控，正副主席李卓人各何俊仁更已因非法集會或遊行而在獄中服刑，其餘被控的罪名包括拒絕應警方運用國安法要求該會提交資料和非法集會，而最嚴重的指控是控告支聯會和李、何及另一副主席鄒幸彤煽動顛覆國家政權罪，一旦罪成，最高刑罰是監禁十年。