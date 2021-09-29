稱香港為環球金融中心 指自由大倒退但商界稱可續營商

一度把香港是國際金融中心的描述從營商風險指引中刪除的英國外交部，在最新版的指引中恢復使用類似名稱，指香港是「全世界其中一個環球金融中心」（one of the world’s global financial centres），並預期粵港澳大灣區將為落戶香港帶來商機。指引補充，《港區國安法》雖令香港的人權自由顯着倒退，但大部分商界認為，仍可在目前的政治環境中正常運作。

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不過，英國外交聯邦及發展部昨(28日)天在網站更新的香港營商風險指引，沒有再談港府和英國的長久合作關係。香港曾受英國管治超過一百五十年，對上一次在今年2月更新的指引已刪去過往常用的、指兩地政府享有「正面、前瞻性的關係，並在廣泛議題上互惠合作」的字眼；而在最新的指引中，不單沒再談兩地的悠久歷史關係，而「合作」一詞更只出現一次，而且是指「透過倫敦-香港金融服務論壇的合作，已助倫敦確立其離岸人民幣交易中心的地位。」

英國2月版的指引把香港是「國際金融中心」的描述改為「區域樞紐（regional hub）」，引起關注，在昨天更新的指引中，英國低調恢復。指引在新增的第一章《經濟及商貿》中指，英國商人繼續選擇香港作為營商地點，七個因素之一是香港乃「全世界其中一個環球金融中心」，並與中國和亞太其餘地區有強韌的聯繫。但放在較前的因素是資金自由流動、以英國法律為基礎的普通法制度有效解決商業爭議、易於成立公司、沒有入口關稅的自由港及低稅率。

新指引又明確指出，國安法令香港的政治權利和自由顯着倒退，對言論和集會自由的侵蝕更甚，有人只是喊有關獨立和制裁的口號和言論便被拘控，而當局執行國安法的不穩定性更令寒蟬效應湧現，形成自我審查。不過，有部分商界認為，國安法可令社會回復穩定，而大部分商界則認為，仍可在目前的政治環境中正常運作。

英方建議，在港或有意來港企業要熟習政經環境的改變，並尋求專業意見，當中需要尋求意見的，是一旦中國把《反外國制裁法》引入香港對營商者的影響。指引提醒，雖然中國人大常委會在8月的會議未就是否把《反外國制裁法》引入香港，但有忖測指，中國會這樣做。早前有報道指，一旦中國在香港落實反制裁法，跨國企業，特別是金融業會處於兩難境界，因為是否執行制裁均會違反中國或制裁國的法律規定。

另外，指引在「商業與人權」的章節中指出，有人關注香港政局對營商的影響，形容香港政治環境撕裂，分為支持民主和支持與中國更緊密連繫兩大陣營。在反修例運動期間，有商家被迫表態支持北京對港立場。

新指引又大談香港與中國的融合，以及這趨勢帶來的商機。指引稱，「保險通」及「理財通」等跨境理財計畫「令商界進入更廣闊市場，可能會製造更多商機」。