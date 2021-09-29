美國就中國進口伊朗原油問題與中方交涉

為了挽救伊朗核協議維也納會議召開，伊朗表示有建設性的提議 2019年7月28日

就在孟晚舟獲釋返回中國再度將華為以及美國制裁伊朗等議題推向前台之際，路透社發自華盛頓的獨家報道指出，美國政府通過外交渠道要求中國減少進口伊朗原油。

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路透社引述來自美國以及歐盟的外交渠道獨家報道指出，一位不願意透露姓名的美國政府高官透露，美方了解中國企業進口伊朗石油的情況，美方已經使用相關的制裁措施以回應伊朗的迂迴政策。這位官員表示，美方已經通過外交渠道向中方就上述議題表示關注。

路透社引述歐盟一位外交官披露說，美國副國務卿謝爾曼今年七月訪問中國時曾經向中方提出上述議題。這名外交官表示，北京袒護德黑蘭，今天中國從伊朗源源不斷地進口原油已經成為西方外交的一大棘手難題。華盛頓拒絕就此回答路透社的提問。

根據貨物運輸追蹤公司Kpler的評估，今年一月至八月期間，中國進口伊朗原油的總數為每天55萬桶。

路透社評論說，美國對伊朗的制裁政策中包括禁止伊朗的原油出口，此舉的目的是切斷伊朗的經濟來源，以此迫使伊朗在核問題上做出讓步，不知北京將如何回應美方的要求。

美國政府試圖說服伊朗就2015年達成核協議重啟談判。今年四月，華盛頓與德黑蘭在維亞納舉行了非直接的談判，然而，今年六月伊朗選舉之後，對西方立場強硬的萊西當選。德黑蘭方面表示將在今後幾周內重啟維亞納談判，但卻並未確定具體日期。萊西表示期待新一輪談判將達成協議，使美國取消對伊朗的制裁。