高盛報告：中國地方政府隱性債務已達GDP一半以上

美國跨國投資銀行與金融服務公司高盛集團的經濟學家在近日發布的一份報告中稱，中國地方政府隱性債務總額已增至國家經濟規模一半以上。報告指，北京有必要以彈性手法處理這項問題，因為地方財政已因土地銷售速度減緩而陷入壓力。

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據《南華早報》9月29日引述高盛發布的報告表示，中國地方政府融資平台（LGFV）債務總額已由2013年的16萬億元增至去年底的53萬億元。據彭博報導指，這個金額相當於中國國內生產總值（GDP）的52%，且高於官方公布的中國政府尚未清償債務總額。

報導稱，地方政府融資平台是中國各地政府可讓貸款不出現在資產負債表上的借貸工具，但金融市場仍將其視為地方政府負債。今年早些時候有一些跡象表明，當局在削減這些債務方面取得了進展，因為經濟的回升為集中解決金融風險提供了空間。

現在，隨着經濟增長面臨更多阻力，包括不情願的消費者、導致土地需求下滑的住房市場危機、電力短缺和供應鏈中斷，市場正在尋找重新思考鷹派政策立場的信號。

高盛經濟學家魏靜嫻帶頭髮布的報告發現，中國地方政府融資平台債務大多集中在營建、交通和工業集團等產業，合計占債務總額近近40%。其中江蘇省負債佔全國之冠，去年達到約8萬億元。

對此，魏靜嫻在報告中寫道，“可能需要更多的官方地方政府債券發行和增加地方政府融資的靈活性來支持整體經濟增長。”土地出讓金是地方政府的主要收入來源，隨着房地產開發商中國恆大集團危機的惡化，土地出讓金的銷售也隨之放緩。為了彌補土地銷售收入萎縮留下的資金缺口，高盛建議政府將2022年的債券配額從今年的3.65萬億元水平增加5000多億元。

報導指，中國沒有關於地方政府隱性債務的官方賬目，因為這在技術上是違法的，不同機構的私人估計也有很大差異。標普全球評級公司在2019年的一項估計是20萬億元，而同年榮鼎集團的另一項估計是41.2萬億至51.7萬億元。根據一個與政府有關的智囊團的說法，2020年有14.8萬億元的隱性債務。

高盛的計算是基於對2000多家地方政府融資平台的有息債務報表的分析，包括債券和銀行貸款。此外，報告還提及，中國地方政府融資平台發債籌資金額，約6成用於償還2020至2021年到期債務，而非用於新投資。今年稍早有若干跡象顯示，北京鑒於中國經濟成長反彈、有寬裕讓官方專心解決金融風險，因此開始動手縮減地方政府債務事務。

高盛周二發布報告稱，由於能源短缺和大幅削減工業產出增加了“巨大的下行壓力”，因此將中國2021年的經濟增長預期從8.2%下調至7.8%。高盛估計，多達44%的中國工業活動受到了影響，可能導致第三季度GDP增長年率下降1個百分點，第四季度下降2個百分點。

高盛補充說，“第四季度仍然存在相當大的不確定性，上行和下行風險主要取決於政府如何應對恆大債務問題、環保目標執行的嚴格程度以及政策放鬆的程度。”