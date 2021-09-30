中國十一國慶：香港出動八千多警力部署各區維穩

今天是十一中國國慶日，消息指，香港警方周四起一連兩天動員超過8000警力，在港九各區部署，並將在"各個敏感地點作高姿態巡邏"。

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據聯合報報道，周四凌晨起，香港警察封閉了灣仔金紫荊廣場及香港會議展覽中心一帶，在主要通道設置水馬。十月一日早上，香港政府將在這兩個地點，分別舉行升旗儀式及十一酒會。

香港警方消息指，九月30日起一連兩日會在港九各區部署超過八千警力，確保十月一日的升旗儀式、十一酒會及各區相關公眾活動在安全有序下進行"。警方說，要調配足夠人手，包括總部及總區應變大隊、速龍小隊、反恐特勤隊、鐵路應變部隊及衝鋒隊等都出動，在"各個敏感地點作高姿態巡邏"，還將出動便衣警察作適當部署。

警方說，會繼續與港鐵公司合作，為"在鐵路可能發生的危害公眾安全事件做好應變準備，提升香港反恐部署和能力，防範本土恐怖主義滋生"。

另有大型戶外音樂節Clockenflap主辦單位宣布，由於香港對大型戶外活動規定及限制進一步收緊，加上香港持續實施入境限制，原定十一月舉行的Clockenflap音樂及藝術節無法舉行。這是香港連續三年取消這一音樂節。