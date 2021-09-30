北京坐實人質外交 在華外商度日如年

華為首席財務官孟晚舟 2021 年 9 月 24 日離開她在溫哥華的家。孟晚舟孟承認在有關伊朗的商業活動中使用了多份“重大失實陳述”與美國司法部達成延遲起訴協議後，9月25日飛回中國。

加拿大釋放孟晚舟，北京幾乎在同時還兩名加拿大人以自由，猶如冷戰時期美蘇交換人質的殘酷場面，這讓許多在中國的外商甚至其他外國人寒心。他們相信，北京可隨時實施人質外交，害怕自己有一天像“兩位邁克爾”那樣落入陷阱。

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應美國司法部要求，2018年12月，加拿大警方在溫哥華國際機場逮捕了華為首席財務官孟晚舟。美國檢方指控孟晚舟串謀銀行欺詐、串謀實施電彙欺詐、銀行欺詐和電彙欺詐等罪名。隨後，加拿大卑詩省法院對孟晚舟展開引渡程序。

孟晚舟在對美國司法機構承認誤導了全球金融機構，承認在有關伊朗的商業活動中使用了多份“重大失實陳述”。她在美國法官面前對陳詞做出確認並簽字後，加拿大法院隨即開釋軟禁三年的孟晚舟，孟晚舟當即乘坐中國派來的專機於星期六返國，在機場遇到了英雄般的歡呼。

與此同時，在孟晚舟被捕之後隨即被北京拘捕的加拿大前外交官邁克爾.康明凱和商人邁克爾.斯帕弗飛回加拿大，北京本來指控他們犯下間諜罪，斯帕弗被判罪11年，康明凱待判，然而就像北京當局任意拘捕他們一樣他們被“任意”送回加拿大，中共官媒對兩位邁克爾的被捕和釋放一言不發，許多中國人至今蒙在鼓裡。

這一赤裸裸的人質外交引發世界關注，北京當局辯稱孟晚舟案與兩個邁克爾一案互相之間毫無關聯，但是現任香港浸會大學政治及國際關係學系系主任的漢學家高敬文(Jean-Pierre Cabestan)指出，“顯然，人質外交在起作用。”

在這一背景下，一些外國企業擔心自己派往中國的員工有朝一日被中國當局當作解決外交糾紛的“人質”。中國英國商會常務董事林奇（Steven Lynch）表示，企業越來越成為政治鬥爭的犧牲品。一位加拿大駐上海的企業代表說，有些外企老闆已制定緊急預備措施，萬一其員工遭到中國拘押，可採取緊急救助。他說，“許多外商擔心，不管是誰，都有可能在中國的大街上突然被抓走。”

因疫情關係以及北京採取的對外國人入境嚴格檢查措施，外企派往中國的員工減少了許多。在北京政治高壓下，一些加拿大企業判定在中國經商風險太高，已經開始減少在全球第二大經濟體的經濟活動。一位加拿大企業領袖表示，“所有在中國的外國人必須知道，他們在中國的時日屈指可數。”

除去兩位邁克爾，近年還有多位在中國工作的外國人被北京當局關押，一名法國麵包師被控涉嫌使用過期麵粉而被判刑，他最終於2019年年底返回法國。另一名愛爾蘭商人僅僅因為其老闆牽涉一起法律糾紛，從2019年關押至今。還有一位在中國環球電視網工作的澳大利亞女記者，去年在北京與堪培拉關係變得很壞時突然被拘捕。

兩名美籍華裔姐弟2018年6月前往中國看望患病的祖父後失去自由，突然在孟晚舟被釋放次日被允許返回美國更加重了國際社會對中國實施人質外交的懷疑。這對姐弟同為美國公民的母親被警方拘留，姐弟倆則被禁止出境。他們的父親劉昌明曾是一家中國銀行的行長，因參與詐騙案而被中國警方通緝。兩人的出境禁令，以及其母受到的監禁，被視為迫使其父返回中國自首的一種辦法。

除了外商，西方外交官也憂懼在不能完全享受外交豁免權的背景下必須重返中國。一名西方外交官對法新社表示，“落到類似的外交陷阱的風險非常高”。

在中國與西方關係整體變壞的背景下，一些跨國企業越來越感到處於北京的瞄準鏡下。這已經是一些著名品牌的遭遇，他們在被中國網民指責在涉及香港、台灣、新疆等問題上有“辱華”嫌疑後被迫道歉。香港歐盟工商協會一名成員承認，在中國的西方企業儘力小心避免掉進“陷阱”。

國際社會都在譴責中國的“人質外交”，恐對中共政權不會產生多大衝擊。高敬文認為，儘管人質外交大大損害了中國在全世界的形象，但是我認為北京再度使用的可能性很高。