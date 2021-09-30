歐美央行總裁警告 全球供應鏈短缺可能還將惡化

美國和歐洲等主要國家央行總裁周四指出，嚴峻供應瓶頸問題正導致通貨膨脹升溫，並阻礙全球經濟在走出新冠病毒疫情後的復蘇；且供應鏈短缺有可能進一步惡化。而中國總理李克強周四會見新任外國使節時保證能源電力供應。

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路透社消息，疫情期間世界經濟嚴重停擺，每個區域的供應鏈皆受到影響。從汽車零件、晶片到貨輪，全球各式各樣貨品和服務都遭遇供應短缺問題。

歐洲中央銀行總裁拉加德在歐洲央行年度論壇結束時表示，環繞供應問題的不確定性對經濟增長構成威脅，而"這些瓶頸要花多久才能解決和逐漸消失，仍有待觀察"。

她表示："過去幾個月我們經歷的供應瓶頸和供應鏈中斷似乎還會持續，且在一些產業惡化，我想到的是航運、貨櫃處理這類業務。"

透過視頻參與討論的美聯儲主席鮑威爾也指出，影響全球企業的原材料和重要零件短缺問題"並未好轉"，且帶來的效應可能持續到明年。

鮑威爾表示，供應瓶頸和供應鏈問題不見好轉，且事實上似乎有可能再稍微惡化令人擔憂。他並表示，這樣的困境使得通貨膨脹率高漲情況比預期久。

英格蘭銀行總裁貝里則表示，供應不足問題"確實正在阻礙經濟增長"，而全球未來幾個月面臨的挑戰，是如何克服這段時期供應短缺造成的增長不均。

法新社報導，已脫離歐盟的英國目前因貨車司機不足而出現燃料和糧食短缺情況，造成加油站大排長龍、超市貨架被掃空。

另一方面，車輛和消費電器重要零件芯片出現全球缺貨，也因供應鏈重要製造地點受到疫情封城影響而惡化。

另外，中國限電危機引發全球關切，中國總理李克強周四會見28國新任駐中國使節時強調，將維護產業鏈、供應鏈穩定，保證能源電力供應。

根據央視網拜登，李克強周四在人民大會堂會見28國新任駐中國使節時說，"中國將保持宏觀政策連續性穩定性、增強有效性，做好預調微調和跨週期調節，穩定市場合理預期"。

李克強並強調，將維護產業鏈供應鏈穩定，保證能源電力供應，保障基本民生，確保經濟運行在合理區間。他表示，將進一步深化改革，推動高水準對外開放，打造市場化、法治化、國際化營商環境，堅持對內外資企業一視同仁，促進公平競爭，歡迎各國企業到中國投資。

李克強說，中國願和各國增進政治互信，共同努力應對疫情挑戰，促進經濟復蘇。

9月份，中國有超過10個省份陸續實施限電措施，一些企業和工廠不得不因此配合停工，其中包括蘋果和特斯拉供應商。外界認為，這波衝擊可能會蔓延並影響全球市場。