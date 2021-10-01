中國政府試圖掌控他的年輕人

從音樂到網路線上遊戲，再透過真人秀節目以及課外補習等的項目，中國政府現在正試圖伸手掌控他的年輕人，並要求他們合乎當局陽剛之氣的價值觀，這是為了對抗來自國外的道德沉淪。這是法國西部日報近日的報道。

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近幾個月來，中國的共產黨政權祭出各種措施，迅速限制了未成年人玩電子遊戲的時間，並從徹底限制了課後還有的補習班課程。

這些措施也旨在培養更符合習近平主席自九年前上台以來所捍衛的傳統社會主義和民族主義價值觀的青年。

美國德克薩斯農工大學媒體專家卡拉威利斯Willis觀察指出，“這是一項特別旨在加強對人民的意識形態控制的政策。”。 例如，現在起，向一名在美國的線上教授拜登使用的語言-美語的教師支付報酬是違法的。 一扇通往外面世界的窗戶從此被關閉。

同樣在習近平的這個瞄準器中，在小屏幕和社交網絡上播放的“低俗”內容，現在呼籲要轉向關注“愛國”價值觀內容。 這項運動也懲處、終結那些受到日本或韓國流行文化啟發而製作的真人秀節目……特別是封殺那些舉止太過女性、陰柔化的男歌星。

在學校里學習習近平思想

隨着中國與西方的緊張局勢加劇，北京似乎更喜歡中國男性更具有睾丸激素的概念，這個以“戰狼”為代表，這位影片中肌肉發達的英雄的電影放映結果，票房慘跌。

某些媒體於是找到了罪魁禍首：是受外國的影響。 因此，為國家喉舌的日報《環球時報》認為，東亞明星缺乏男子氣概是戰後美國中央情報局的陰謀，目的在滲透日本的演藝娛樂圈，為的是得以在日本領域大力推捧那些“陰柔”的藝人，如此來削弱日本男人的形象。

根據環球時報指稱，這種模式隨後會在韓國和中國傳播開來。英國紐卡斯爾大學研究媒體界性別表徵專家學者奧特曼·彭（Altman Peng）在中國政權中發現到一股“因年輕一代的素質而對國家未來興榮受到連帶影響的擔憂”。

倫敦 SOAS 大學的漢學家 Steve Tsang 觀察指出，當權的共產黨感到受到娛樂界的威脅，“這為其意識形態方向提供了另一種選擇”。 我們不反對該政權的這些指令：數百名視頻遊戲開發商已承諾致力於刪除“政治上有害”或帶來“金錢崇拜”的內容。

控制信息、控制娛樂在共產主義的中國當然不是新鮮事，過去藉著審查制度打擊了戴耳環、紋身和嘻哈說唱歌曲的歌詞。 這一次，中國政府為年輕人找到了一種不同的模式：也就是習主席個人的“思想”現在起從小學開始就編列在課綱里了。

“浮萍的生活”

但中國當局難以說服年輕人相信政府可確保國家的未來：如果說中國政府現在允許夫妻可生育三個孩子，5 月宣布的這種宣布開放生育，對於被房租和教育費壓垮的父母來說聽起來卻是很諷刺。

而其他人則不惜一切代價地完全拒絕接受工作世界裡的競爭，並選擇“浮萍”的人生，這是一種被官方媒體譴責的不受約束生活方式。 至於那些視頻遊戲的愛好者，有些人已針對當局的限制遊戲時間找到了對策：借用別人的身份證超時的玩視頻遊戲。

這名性別表徵專家奧特曼·彭 觀察指出，“互聯網世代的年輕人總是想方設法擺脫父母和當局的控制。”

一名21 歲的真人秀狂熱者-蘇承認說，新規則“可能對一些不成熟的青少年有好處”。 “我是成年人，我可以自己決定”，這位不願透露全名的年輕女子向法新社肯定指出， “這類對所有人發出的強制性規定不利於多元化。”