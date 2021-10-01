中國要求能源國企不惜代價保供電 俄羅斯對華電力供應增加

據彭博社引述消息人士報道，中國國務院副總理韓正近日要求煤炭、發電和石油等國企“不惜一切代價確保今年冬季供應”。中國國資委主任郝鵬在周五也表態要求電網企業“講政治、顧大局，堅決打贏保電攻堅戰”。

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中國9月超過10個省市採取限電措施，導致大量高耗能工廠必須停工，相關措施衝擊當地經濟民生，也令國際擔憂將影響供應鏈穩定。據彭博社報道，消息人士說，上述命令直接來自主管能源和工業生產的中國國務院副總理韓正，據悉是在本周早些時候和北京的國有資產管理機構和經濟規畫部門官員召開緊急會議時傳達的。消息人士稱，中國政府不會容忍出現大停電。

此外，俄羅斯同意周五起增加對中國供電，位在黑龍江省黑河市的電力換流站，今天起滿載運轉時數將從每天5小時大增為16小時。據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯電力公司InterRAO說，公司應中國請求，10月1日起，Inter RAO公司增加了對中國的電力供應，幅度達到計畫的90%，即超過2020年10月供電量一倍。

據悉，供電按照與中國國家電網有限公司簽訂的為期25年合同進行，合同於2012年簽訂，總供電量為1000億千瓦時。2018-2020年，俄企每年對華供電量約為31億千瓦時。InterRAO是俄羅斯國內唯一的電力進出口運營商。

據中國國家電網遼寧省電力公司預測，10月2日遼寧省最大電力缺口為44萬千瓦，依據中國國家發改委《有序用電管理辦法》，為一般缺電四級藍色預警信號。決定10月2日16:00—20:00啟動實施有序用電IV級措施，遼寧省限制電力44萬千瓦。實施有序用電措施時，不涉及居民生活及其他重要電力用戶的正常用電。