國慶了 孟晚舟引發的愛國潮哪裡去了

中國國慶了，氣氛有點冷淡了下來，前兩天隨着孟晚舟歸國，以及接着而來的拉閘斷電，在中國某些人群中出現了一個小小的愛國高潮，這些反應本身很奇怪，孟晚舟與愛國怎麼扯在一起？發生大規模電荒本來是災難，為什麼讓有些“愛國者”興奮？

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社交網絡上有不少疑問，關於孟晚舟，有人認為，北京當局全力以赴搶救她，派專機去加拿大接她，習近平親自部署，甚至不惜搞砸了與美加的關係，嚴重損害了中國在世界的形象，這都是為了她。孟晚舟感謝黨，在機場致辭兩次提到習近平的名字，這好像不難理解，但是那些打着橫幅迎接孟晚舟的人群以及在網上情緒為之高潮的人，他們是怎麼回事呢？還有接下來中國發生的停電限電，大面積電荒，許多人許多企業都是受害者，為什麼還有人叫好，以為親愛的祖國在下大棋，在給美帝國主義輸出通脹？這種“愛國“反應在中國也引起許多人反感。

中國知名時評人李承鵬在『看，那降落在一盤大棋上的傘兵們』對此有形象的描述：“前兩天，華為公主坐政府專機回國，一群連房貸都供不起的人為一個坐擁四套外國豪宅擁有外籍兒女的人歡呼，這偉大無私的愛，只好造一個成語‘地韭天長‘來形容：地溝油，韭菜命，天真如傻x，註定做廉價長工。滿網刷屏’今夜我們都是華為人‘，別我們、我們的，其實你是那個交不起房租談不到女朋友早餐不敢加倆茶葉蛋連華為榮耀都買不起的你們。五嶽散人說’孫子，你是'我們'嗎，你配做'我們'嗎，你才是那個人質，是去砌血肉長城的那一塊磚"。不知從什麼時候，這個煽情而毫無邏輯的句式開始流行了，地震了，今夜我們汶川人，疫情了，今夜我們都是武漢人，發大水了，今夜我們都是河南人，爆雷了，今夜我們都是恆大人……今夜，你是一個可憐人。”

還有人評論：“她比古樂天有錢，她沒有建一座希望小學。她比韓紅有錢，她沒有去災區救助一次災民。她比袁立有錢，她沒有幫助過塵肺病人。如果這也算民族英雄，你讓為國捐軀的先輩們顏面何在？“還有人說：“資產階級回國，無產階級狂歡。“”一大幫無產階級，熱烈歡迎一個大資產階級“海歸‘“

有位畫家畫了一幅題為“溫哥華的瑪利亞“的油畫，畫面似以法庭審判為背景，畫中的孟晚舟表情寧靜地坐着，雙眼注視着一位跪在地上的西方女子，正在撫摸孟晚舟伸出的腳，似乎等待着拯救。有人評論，畫家讓孟晚舟充聖母，是對聖母的褻瀆，也是對中共的褻瀆，因為中共不信宗教，把孟晚舟塑造成暗夜中的神，置偉大領袖於何處？但是官媒沒有想到這些顧忌，紛紛叫好。

讚揚停電限電的葉檀早在8月5號就通過微博表達過自己對孟晚舟的崇敬，“讓我們關注加拿大，一個勇敢的女人，她在替所有人擔罪”，不過，被她迷糊的人似乎也不是很多很多，有人回答：“孟晚舟沒有替我擔罪，我也無需感謝”。還有網民反問：“我月薪3000，房供1500，要我為在加拿大住著千萬豪宅的富婆操心？ ”

大面積停電限電的事發生後，葉檀又來顯示愛國情操：“拉閘限電：1，倒逼原材料成本，以免失控；2，爭奪通脹話語權；3，逼迫國內產業升級，與人民幣彙率升值同理。動力煤價太高了。“

李承鵬評論，“這些天神州大地突然大面積無預兆停電，工廠停產，居民做不了飯手機沒信號，23人因停電導致煤氣中毒送進醫院，甚至大馬路上紅綠燈也突然失靈……按說我們打小從課本上知道利國利民的三峽工程會讓國民用上取之不盡用之不竭的電，我國發電量排名世界第一，是美國、俄羅斯、印度的總和，忽然不僅工業且連居民連基本生活也難保證，真是啪啪作響還帶環繞音效。可是傻x們卻說"這是國家在下一盤大棋，是為了在大宗商品定價戰和金融戰中戰勝美帝，讓其用不上我國價廉產品。這個邏輯就是：你為了讓對手吃不上飯，就親自表演吃屎。”

停電讓老百姓心緒敗壞，無心過節，當然不只是因為停電，還有更深層的原因。自由亞洲通過推特平台邀請中國民眾發表對國慶的感言，結果“得到的反饋中多數卻是無法為此感到自豪”。有位名叫cdx的推友說：“沒有自豪，只有自嚎，嚎叫的嚎，遇到問題無解只能自己哀嚎”。