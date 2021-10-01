安理會朝鮮問題緊急會議未能就發表聯合聲明達成一致

聯合國安理會周五就朝鮮最新的導彈試射舉行緊急閉門會議，但會議未能如法國所願就聯合聲明達成一致。據稱，中國和俄羅斯表示"時機未到"。

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法新社消息，周五安理會的會議是在美、法、英共同要求下舉行，閉門會議持續了一個多小時。這次會議旨在研討本周早些時候平壤導彈試射，朝鮮聲稱，試射了高超音速導彈。而就在安理會準備舉行朝鮮問題緊急會議之際，平壤宣布已於周四又成功測試了一種“新開發的”防空導彈。

法新社援引一名沒有透露姓名的安理會成員國外交人士表示，“法國希望安理會會議發表一份聯合聲明，但俄羅斯和中國表示現在不是(發表聯合聲明的）時候，需要時間對局勢繼續分析。”

自2017年美國特朗普政府讓安理會一致通過對朝鮮的三項嚴厲經濟制裁以後，安理會再沒有就朝鮮的導彈試射達成共同立場。

中國與俄羅斯多次呼籲部分解除對朝鮮制裁，但無濟於事。拜登政府在上任八個月後仍未制定出明確的朝鮮問題戰略。一位不願透露姓名的常駐聯合國代表表示，正如安理會有待討論的許多國際議題一樣，(美國方面聲稱）仍在研究有關的議題”。

而朝鮮周四再次試射一枚"反航空導彈"。這是朝鮮9月份單月第4次進行武器試射。

朝鮮媒體稱，朝鮮"成功試射新研發的反航空導彈"，試射目的在驗證新型導彈的綜合戰鬥性能、發射架、戰鬥綜合指揮車的實用性，以及"雙打控制技術"、"雙重脈衝驅動"等重要新技術。《朝中社》強調，"這次試射對防空導彈系統研發具有重大實用性意義"。

韓國方面認為，朝鮮所稱"反航空導彈"就是地對空導彈，可能是去年10月和今年1月在閱兵式上亮相的導彈，希望在今年勞動黨閱兵式上曾展示一款裝有4具發射管的新型地空導彈發射車。而所謂"雙打控制技術"是指導彈彈頭和中間部分安裝可變機翼以增加穩定性和機動性的技術；"雙重脈衝驅動"則可能是指提高固體燃料推力的部件。

美國國務卿布林肯周四表示，朝鮮最新的導彈試射"加劇了不穩定局勢"。