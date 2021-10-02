中國司法部前部長傅政華被查

10月2日，據中共中央紀委國家監委網站消息，中國司法部前部長、全國政協社會和法制委員會副主任傅政華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

廣告 繼續瀏覽後續

據公開履歷顯示，傅政華1955年3月生，1973年9月加入中國共產黨，1970年12月參加工作，北京大學分校法律專業畢業，法學碩士學位。傅政華2010年任北京市公安局局長，同年任北京市委常委。2010年5月11日晚，北京天上人間、名門夜宴等4家娛樂場所被警方查封，停業整頓6個月。傅政華作為總指揮領導了此次行動。

2013年，傅政華任公安部副部長，同時兼任北京市委常委、市公安局局長。2015年，他任公安部副部長、黨委副書記（正部長級），中央政法委委員，後兼任中央610辦公室主任。2016年，傅政華任公安部黨委副書記、常務副部長。

2018年3月，中國國家機構改革後，傅政華任司法部部長、黨組副書記。2020年5月，傅政華任十三屆全國政協社會和法制委員會副主任。

9月30日，中共中央紀委國家監委官網發布消息， 公安部原黨委委員、副部長孫力軍被“雙開”。10月1日，中國國務委員、公安部黨委書記、部長趙克志主持召開公安部黨委（擴大）會議，通報中央紀委國家監委給予孫力軍開除黨籍、開除公職處分的決定。這次會議，公安部領導層悉數出席。

公安部黨委表示，堅決擁護、堅決支持黨中央決定，堅決徹底肅清孫力軍流毒影響，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，堅決做到絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。