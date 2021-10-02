38架共機擾台創新高 台灣指責北京"鴨霸""被國際唾棄"

台灣空軍周六發布共機動態，39架共機2日侵擾台灣西南防空識別區，創台灣國防部公布統計以來最多架次紀錄。法新社援引台灣行政院長蘇貞昌指責中國"窮兵黷武"，"破壞區域和平的鴨霸行徑被被國際社會唾棄"。

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根據台灣空軍發布的兩則共機動態，14架殲16、4架蘇愷30，及2架運8反潛機2日日間侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；12架殲16、6架蘇愷30及1架空警500則於同日夜間侵擾台灣西南ADIZ。台灣空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空導彈追蹤監控。

共軍1日出動38架共機擾台，分別為28架殲16、4架蘇愷30、4架轟6、1架運8反潛機及1架空警500。

台灣行政院長蘇貞昌周六表示，"中國一直窮兵黷武，破壞區域和平，且很多鴨霸行徑"。他說，"如這次潛水比賽，硬要台灣拿掉國旗，事後有10個國家也願意撤下自己國旗，與台灣同步抗議，可見中國這樣作法，已經愈來愈被世界、被國際社會唾棄"。

台灣外交部長吳釗燮周六在推特發文直呼 :"10月1日真的不是好日子"！"中華人民共和國已經懶得再編造藉口了"。

另據中央社援引戰略研究員揭仲分析，這批殲16可能來自不同航空兵旅，顯示共軍是在演練不同單位在高強度衝突時，連番出擊的情形。

他說，共軍除了是在"十一"國慶日向台灣與區域各國進行武力展示外，在戰力方面，也顯示共軍空中部隊已具備派遣由多機種組成的大兵力體系化作戰機群，晝夜連續出擊的能力。

他指出，尤其是共軍一日白天及夜晚分別出動18架及10架殲16，並在夜間深入台灣南方和東南方空域，這代表殲16戰鬥機部隊無論在機群戰備情形，以及具備儀器飛行和夜航能力的高技術飛行員的數量，均已達到相當的水準。