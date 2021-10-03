潘多拉文件曝光 多國政要境外藏富

潘多拉魔盒打開了，跳出來的不是魔鬼，是權貴和富翁在避稅天堂藏富的秘密。150多家國際媒體組成的『國際調查記者同盟』10月3日公布『潘多拉文件』，披露35位現任及前任國家元首，300多位公眾人物，以及130個億萬富翁境外隱匿資產、逃稅的秘密。

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600多名國際記者合作的調查報告起名『潘多拉文件』，參照古希臘神話中那個著名的潘多拉魔盒。記者們以從14個金融服務機構獲得的1190多萬份秘密文件作依據，披露了29000多家離岸公司的秘密。

文件顯示，包括捷克總理，約旦國王，肯尼亞和厄瓜多爾總統等人在離岸公司均隱匿大量資產，其主要目的是為了避稅。約旦國王阿卜杜拉二世在“逃稅天堂”至少設立了30多家離岸公司，通過這些離岸公司，國王動用一億零六百萬美元在英國和美國購買了14處豪奢物產。捷克總理巴比什則把2200萬美元放入影子公司，隨後通過這些公司在法國南部購買Bigaud城堡。厄瓜多爾總統拉索竟然把數量不清的龐大資產隱匿在美國達科他州的信託機構。

英國前首相布萊爾通過設在外國的一家公司完成購買倫敦一處房產；法國前財長，在擔任國際貨幣基金組織總幹事任上因性醜聞喪失政治前途的斯特勞斯卡恩，通過一家設在摩洛哥的免稅公司轉移了上千萬美元。

在有些國家，這種行為不受司法追究，但是國際調查記者同盟把這些領袖人物信誓旦旦要反腐的演說與他們在避稅天堂藏富的不端行為並列展示出來，比如肯尼亞總統肯雅塔多少次宣示在本國打擊腐敗、迫使官員公布個人財產的決心就是最有說服力的一例。事實上，潘多拉文件披露，肯雅塔在巴拿馬擁有一個基金會，他家中數位成員在這一稱之為基金會的離岸公司中擁有3000多萬美元。

有些藏富或者轉移財產的雖然不是國家元首本人，但是國家元首的親信。國際調查記者同盟通過獲取的秘密文件發現，俄羅斯總統普京周邊最親密的親信、熟人，密友，突然莫名其妙暴富，沒有任何理由。文件揭露，俄羅斯總統普京及其親信透過有富豪聖地之稱的摩納哥隱藏財富資產，其中一名親信被指是和普京私情密切的女子克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh），她於2003年在摩納哥用360萬歐元購下豪宅，她還在俄羅斯一家銀行擁有數百萬歐元的股票，她與普京的“友誼”始於普京擔任彼得堡副市長時期。普京的另一位朋友Petr Kolbin從來沒有領導過企業，自己也拒絕“商人”的名號，然而在2005年一次出手購買了另一位他們共同的朋友創辦的石油集團Gunvor百分之十的股票。

文件透露，普京的親信，密友在海外藏富的不少，這在俄羅斯內外引起了質疑，普京本人是否從這一不透明的機制中獲取了巨大利益？公開層面，普京每年工資相當於10萬歐元，但多位專家估計普京的資產幾十億甚至上千億美元，反對派指責普京利用“稻草人”藏富，他們名下擁有的資產實際上屬於普京所有。

巴基斯坦總理伊姆蘭·漢（Imran Khan）的親信，包括內閣部長及其親屬，秘密擁有的離岸公司和信託資產數以百萬美元計。阿塞拜疆總統阿利耶夫及其親屬和親信秘密參與了價值超過4億英鎊的英國房地產交易。

『潘多拉文件』不像2014年國際調查記者同盟公布的《中國離岸金融揭秘》報告以及2016年公布的『巴拿馬文件』涉及許多中國權貴，比如李鵬的女兒李小玲和習近平的姐夫等人。不過，中國全國政協副主席、香港前特首董建華及其家族這次赫然入榜。

調查發現，身為副國級的前特首董建華及其家族成員，涉及至少72間離岸公司，董建華本人擁有其中7間離岸公司。調查披露，董建華以及家族成員，早年曾擬透過離岸公司開設及持有滙豐銀行戶口。

調查報告還證實，新的避稅天堂正在向尋求隱匿財富的客戶張開雙臂。一些金融中心正在取代舊日的藏富寶地。比如小強國新加坡、阿拉伯聯合酋長國，或背背靠超級大國的領土，諸如中國的香港、美國的南達科他州、歐盟的塞浦路斯等，它們對國際壓力不太敏感，享有更大的寬容度。迪拜的酋長國得益於高度發達的金融中心，又得到阿聯酋王室的保護，也成為尋求藏富的寶地。

據指出，離岸公司控制的資產高達113000億美元。