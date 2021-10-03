阿爾及利亞繼續施壓：禁止法國軍機進入領空

法國與前殖民地阿爾及利亞的關係持續緊張，阿爾及利亞由於不滿法國總統馬克龍的言論，在召回駐法國大使後又宣布，禁止法國軍機進入領空。

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法新社消息，法國總統馬克龍日前關於阿爾及利亞的"言論"引起阿爾及爾方面的不滿。馬克龍9月30日在與20多阿爾及利亞獨立戰爭經歷者的後代會面時曾表示，"阿爾及利亞獨立後，國家建立在政治軍事體系維持的"歷史記憶"之上。法新社報道，《世界報》有關的報道稱：馬克龍似乎是告訴青年一代人，"阿爾及利亞官方歷史完全被重新改寫，並非基於事實，而是基於仇視法國的言論"，這一報道無異於火上澆油。

法國軍方周日表示，阿爾及利亞已禁止法國軍機進入它的領空。

法國的噴射機經常飛越阿爾及利亞領空，前往西非薩赫勒（Sahel）地區。法國軍隊在當地參與反聖武裝新月形沙丘行動（Operation Barkhane），協助打擊伊斯蘭武裝分子。

法國軍方發言人蘭尼（Pascal Ianni）告訴法新社："今天早上，當我們提交兩架飛機的飛行計畫時，我們得知阿爾及利亞方面已停止讓法國軍機飛越他們的領土。"

他表示，阿爾及利亞這項決定不影響法國在薩赫勒的作戰行動或情報任務。

消息稱，阿爾及利亞禁止法國軍機進入領空的舉動，無疑加劇了兩國的緊張關係。

法新社消息稱，到目前，法國外交部還沒有就此做出反應。

此外，法國9月28日宣布大幅削減對阿爾及利亞、摩洛哥和突尼斯的簽證數量，也使阿爾及利亞不滿；法國認為有必要削減簽證數量，因為這些前殖民地國家拒收遭法國遣返的非法移民。