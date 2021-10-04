解散“職工盟”

不忍成員受威脅 香港最大獨立工會解散

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La CSI se déclare profondément attristée par la décision de son organisation affiliée, la Confédération des syndicats de Hong Kong (HKCTU), d’entamer une procédure de dissolution.
La CSI se déclare profondément attristée par la décision de son organisation affiliée, la Confédération des syndicats de Hong Kong (HKCTU), d’entamer une procédure de dissolution. © EyePress / AFP
作者： 法廣
4 分鐘

10月3日，香港最大的獨立工會“香港職工會聯盟”（HKCTU，簡稱職工盟）在145,000名成員投票後，宣布解散。聯盟副主席鄧建華（Leo Tang）表示，解散的主因是該組織成員的人身安全受到威脅。

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自去年7月，中共在香港強推並實施港版國安法以來，香港警察被賦予更廣泛的權利，來鎮壓香港異議人士。此後，多個香港民主社團被迫解散。職工盟這個成立於1990年、有著30多年歷史的民間團體也難逃厄運。

 

據路透社報導，2019年的反送中抗議活動在香港引發新一波工人運動浪潮，促使工會的註冊人數激增35%。但統計數據顯示，自今年初以來，至少有29個香港工會因擔心觸犯法律和面臨最高終身監禁而宣布解散。

9月16日，職工盟已開始啟動解散程序，將解散議案提交會員大會討論並表決。9月19日，職工盟主席黃迺元召開記者會並表示，繼教協、民陣等組織解散後，他早就有心理準備——職工盟再也沒有生存空間。

此前，港警指控職工盟是“外國代理人”。對此黃迺元說，職工盟絕不認同港府對他們的這種政治定性。

據報導，鄧建華雖然表示該組織成員受到人身威脅，但沒有作出詳細的說明。而香港行政長官林鄭月娥則矢口否認港府打壓公民社會，還稱港府執法行動與被捕者的政治信仰無關。

人權觀察中國部高級研究員王松蓮反駁了林鄭的說辭。她說：“長久對自由習以為常的香港人，現在只要持有或呼喊當局不喜歡的旗幟或口號，就可能被判處重刑。”

人權觀察認為，實施國安法是北京自1997年主權移交以來對港人自由最猛烈的攻擊。

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