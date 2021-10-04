不忍成員受威脅 香港最大獨立工會解散

10月3日，香港最大的獨立工會“香港職工會聯盟”（HKCTU，簡稱職工盟）在145,000名成員投票後，宣布解散。聯盟副主席鄧建華（Leo Tang）表示，解散的主因是該組織成員的人身安全受到威脅。

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自去年7月，中共在香港強推並實施港版國安法以來，香港警察被賦予更廣泛的權利，來鎮壓香港異議人士。此後，多個香港民主社團被迫解散。職工盟這個成立於1990年、有著30多年歷史的民間團體也難逃厄運。

據路透社報導，2019年的反送中抗議活動在香港引發新一波工人運動浪潮，促使工會的註冊人數激增35%。但統計數據顯示，自今年初以來，至少有29個香港工會因擔心觸犯法律和面臨最高終身監禁而宣布解散。

9月16日，職工盟已開始啟動解散程序，將解散議案提交會員大會討論並表決。9月19日，職工盟主席黃迺元召開記者會並表示，繼教協、民陣等組織解散後，他早就有心理準備——職工盟再也沒有生存空間。

此前，港警指控職工盟是“外國代理人”。對此黃迺元說，職工盟絕不認同港府對他們的這種政治定性。

據報導，鄧建華雖然表示該組織成員受到人身威脅，但沒有作出詳細的說明。而香港行政長官林鄭月娥則矢口否認港府打壓公民社會，還稱港府執法行動與被捕者的政治信仰無關。

人權觀察中國部高級研究員王松蓮反駁了林鄭的說辭。她說：“長久對自由習以為常的香港人，現在只要持有或呼喊當局不喜歡的旗幟或口號，就可能被判處重刑。”

人權觀察認為，實施國安法是北京自1997年主權移交以來對港人自由最猛烈的攻擊。