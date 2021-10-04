中國加緊外購救援缺電

中國第一次從哈薩克斯坦購進煤炭，以緩解電煤緊張。浙江稍早還從美國進口高熱值煤。俄羅斯許諾本月加倍向中國出口電力。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天引述浙江日報周一消息，浙江省最大煤炭購銷企業即浙能集團所屬富興燃料公司採購的13.6萬噸優質哈薩克斯坦煤運抵浙江，這是該省首次向哈薩克斯坦採購煤炭，為當前緊缺電煤帶來了“及時雨”。

據該報稱，今年以來浙江省內經濟形勢良好，用煤量同比大幅增加，浙能集團電煤機組長時間處於高負荷狀態，使得電煤庫存下降。浙能富興燃料公司除與國內供應商溝通，落實長協資源外，還提前鎖定哈薩克斯坦一批優質電煤資源，為高熱進口煤資源提供有效補充。

哈薩克斯坦有較為豐富的煤炭資源，但到浙江陸路遙遠，陸上運煤成本高昂。不過該國有鐵路、運河聯通黑海，海運相對較低的成本，在目前國內電煤價格高企背景下，讓哈薩克斯坦煤炭有了採購來浙的經濟可行性。

據該報道，富興燃料公司曾於6月和7月期間採購兩船高熱值美國煤，總量13萬噸，為其首次採購美國動力煤。

路透社稍早報道說，俄羅斯電力出口壟斷企業Inter RAO上周五表示，應中國的請求，該公司將把10月向中國供應的電力增加一倍，中國正在努力解決供電緊張問題。Inter RAO表示，10月對中國的出口將同比增長100%，較原定計畫增長90%。

據該公司，所有三條俄中輸電線路都將用於供電，這三條線路每年能夠輸送高達70億千瓦時的電力。