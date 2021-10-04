中美之間：岸田文雄新考驗

鑒於日本首相岸田文雄就下屆眾院選舉給出“19日發布公告、31日投計票”的日程，朝野各黨將為應對政策討論而加速彙總競選承諾。在外交層面，日本媒體認為，在美中之間找平衡對新首相岸田將成考驗。對中國的動向，各黨基本持批評性意見。其中共產黨態度嚴厲。立民黨和維新會也指出構築日中關係的必要性。

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據共同社今天報道稱，在外交和安全保障領域，如何在中美之間推進平衡外交將成為重要課題。岸田打算儘快與美國總統拜登會談，確認牢固的日美同盟，還力爭與中國國家主席習近平進行對話。但料想也會遭遇困難。

多邊合作方面，擬通過日美澳印4國框架，擴大針對中國的“自由開放的印度太平洋”構想。與面臨大陸施壓的台灣，將深化非官方合作。在新設的擔當相領導下推進經濟安保政策，以應對美中技術競爭。

共同社說，焦點是與中國的距離。執政黨內部存在要求強硬對華的意見，同時也有觀點認為以明年邦交正常化50周年為契機穩定日中關係，將增進國家利益。圍繞呈擱置狀態的習近平作為國賓訪日，如何處理將考驗其外交手腕。

與俄羅斯的北方四島領土談判、日韓間的歷史問題也是課題。有關朝鮮綁架日本人問題，也鑒於受害者家屬老齡化，已刻不容緩。

在野黨立憲民主、共產、社民、令和新選組4黨已達成事實上的共通政策，主張中止美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）向該縣名護市邊野古的搬遷。關於岸田擬納入選項的擁有“對敵基地攻擊能力”，立民黨持謹慎姿態，共產黨表示反對，日本維新會態度積極，國民民主黨贊成討論。

共同社說，對中國的動向，各黨基本持批評性意見。其中共產黨態度嚴厲。立民黨和維新會也指出構築日中關係的必要性。