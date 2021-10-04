傳孟晚舟急售溫哥華兩豪宅

中國華為財務總監孟晚舟9月25日獲釋凱旋迴到中國，被當局捧為民族英雄。孟晚舟事跡有消息說選進學校教育學習課本，但大力宣傳之下，卻也無意間讓很多中國民眾知道了孟晚舟在加拿大有家有房，很有錢，與她在加拿大受刑受苦的說法有很大距離。有消息稱孟晚舟抵返中國後就急售溫哥華兩處房宅。消息未提細節。

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據自由亞洲報道稱，中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟，於9月24日獲釋，由加拿大返回中國，其兩間位於溫哥華的豪宅及內部裝潢亦隨即曝光。孟晚舟離開加拿大兩日後，更隨即掛牌出售該兩個物業，價值共高達1,820多萬加元（約1.12億港元）。

據當地土地文件顯示，孟晚舟於2009年以市值273.8萬加元購入位於4005 28TH AVE的豪宅，現以455.5萬加元出售。該物業佔地6,760平方尺。據悉，2018年12月於孟晚舟保釋前兩日，上址曾有男子報案稱三名可疑人士試圖闖入，不過破門不遂後逃走。

孟晚舟其後於2019年搬入著名傳統豪宅區Shaughnessy。該區於2018年的成交價估計為1329.4萬加元，現時以1365.4萬加元賣出。該物業面積逾2萬平方尺，單計房屋已有8,170尺。

據自由亞洲說，孟晚舟曾在保釋聽證會上，強調與溫哥華的關係長達15年，她亦曾移民加拿大，不過2009年拒絕了加國的永久居留權。但她與家人曾一直在溫哥華長住，與前夫所生的二兒子，及與現任丈夫劉曉棕所生的女兒，都曾在溫哥華就讀，溫哥華的豪宅是一家人的避暑勝地。

據有報道指，孟晚舟丈夫劉曉棕曾以該兩個物業，作為孟晚舟被拘留的的保釋金。而孟晚舟今次出售物業，未知是否與不再重返加國有關。