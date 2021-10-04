北京開始舉辦冬奧會前測試賽

2022年北京冬季奧運會組委會10月4日宣布，從10月5日起至12月31日將在北京、延慶和張家口3個賽區的8個競賽場館舉辦10項國際比賽、3個國際訓練周和2項國內測試活動。組委會坦承，在全球新冠疫情居高不下之時舉辦冬奧會，“防疫壓力很大”。

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明年2月4日開幕的北京冬奧會有可能成為新冠疫情爆發以來管控和限制最為嚴格的大型國際運動賽事。與不久前結束的東京夏季奧運會一樣，北京冬奧會不讓境外觀眾入境觀賞比賽；而且所有的參賽選手與隨行人員都必須完全接種疫苗才能進入嚴格管控的封閉賽會園區。

沒有接種疫苗者，包括比賽選手，都必須在抵達北京後強制隔離21天，才能進入封閉的賽會園區。

在北京冬奧會和冬殘奧會舉辦前先組織一系列測試賽是國際奧委會和國際殘奧委會的要求和慣例。北京冬奧會組委會表示，做好賽前測試任務是冬奧會籌辦工作的重要一環，也將為北京冬奧會和冬殘奧會“如期、安全、順利”舉辦打下紮實基礎。

新冠疫情兩年前最早在湖北省武漢市爆發以來，中國政府對新冠疫情一直實施零容忍政策。任何地方一旦發現疫情，政府就會不惜一切代價，採取極端封鎖措施，嚴防死堵。除了發生零星的局部疫情外，中國基本控制住疫情的蔓延。為了防範疫情從境外輸入，當局在相當長的一段時間裡，幾乎完全封鎖了其邊境。

但是為了舉行北京冬奧會的國際測試賽，中國政府網開一面，開始允許外國運動員入境。

北京冬奧會組委會疫情防控辦公室副主任黃春在星期一舉行的記者會上介紹說，目前預計將有2000多名境外運動員、隨隊官員和國際技術官員以及計時記分專業人員陸續抵達北京，參加各項為測試冬奧會場館而舉行的國際賽事和訓練周。

北京冬奧會組委會場館管理部部長姚輝表示，隨着大批境外運動員及其相關人員入境，疫情防控成為籌辦測試賽的“重中之重”。他指出，各賽區組委會和場館團隊需要細化人員動線、強化閉環管理安排。

姚輝表示，各競賽場館閉環管理防疫方案已經通過國家級防疫專家和組委會多輪審議，從衣食住行、訓練比賽、頒獎採訪、防疫消殺等各個環節，對可能出現的風險點都做了全面分析，並指定了相應的預案。

姚輝指出，測試賽事規格高、規模大，疫情防控壓力大，統籌協調更複雜，社會關注度也高。此次國際測試賽是全面檢驗冬奧會籌辦工作的最後機會，組委會將認真貫徹落實各項籌辦工作要求，完成好既定測試任務，通過查短板、堵漏洞、強弱項，全面提升團隊業務工作能力和場館運行水平，特別是疫情防控工作水平。

據官員介紹，北京在國際測試賽中採取的防疫管控措施，將適用於明年2月的冬奧會。被國際人權團體呼籲抵制的北京冬奧會明年2月4日開幕，2月20日閉幕。冬季殘奧會則將於明年3月舉行。

北京曾在2008年舉辦夏季奧運會。如果明年2月的冬奧會順利舉辦，北京將成為世界上唯一一個既舉辦過夏季奧運會、又舉辦過冬季奧運會的城市。

北京在舉辦一系列東奧會比賽場館國際測試賽外，還將在10月31日恢復舉辦一場馬拉松比賽。北京每年一度的馬拉松比賽去年因為疫情而取消。

中國官方的新華社報道說，今年的馬拉松比賽估計約有3萬名運動員參加。馬拉松賽向北京市20歲或以上的居民開放報名。比賽將從天安門廣場出發，終點設在北京奧林匹克森林公園。

所有參賽選手必須擁有接種證明以及核酸檢測陰性報告。參賽者賽前21天必須居住在北京，而且每天在網上填寫自己的健康狀況。

新華社說，組委會也會邀請中國頂級馬拉松選手參賽，並對這些選手實施“閉環管理”直至比賽結束。