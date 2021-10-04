南海雲翻濤涌 93架次軍機擾飛與6國軍演

十一國慶期間，中國三日內向台灣附近派出93架次軍機，為過去一年來規模最大，美國稱之為軍事挑釁並發出警告。與此同時，包括英、美、日、荷蘭、加拿大、澳大利亞共有6國、超過17艘水面各式艦艇參與在南海軍事演習。

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據華爾街日報今天報道說，上周五，中國派出38架軍機飛入台灣西南防空識別區，其中包括殲-16噴氣式戰鬥機、轟-6戰略轟炸機和運-8反潛巡邏機，規模比過去一年中任何一次都大。次日，中國人民解放軍又派出39架軍機，打破前日紀錄。據台灣國防部稱，周日中國又派出16架軍機。

台灣空軍在聲明中說，為阻止入侵者，台灣派出作戰飛機對中國人民解放軍的部署進行了回應，發出了無線電警告，並部署導彈系統跟蹤他們的活動。台灣空軍上周六還發布了一段回應此類活動的視頻，在台灣噴氣式戰鬥機和飛行員畫面的配文中稱：“身為空軍，怎能讓敵機飛在我們頭上！”

此次軍機活動正逢中國十一國慶節。台灣則在10月10日慶祝自己的國慶節。台灣是自治島嶼，北京方面宣稱台灣是中國領土並誓言實現兩岸統一。過去一年，隨着台北和華盛頓之間的關係更加密切，中國軍方加強了在台灣周圍的力量，這類軍機部署也變得更加頻繁。

從政界人士的評論和多次軍演中可以明顯看出，對台灣海峽成為一個國際衝突爆發點的擔憂正持續上升。美國總統拜登(Joe Biden)和七國集團(Group of Seven)其他領導人在6月份的一份公報中提到了這種擔憂，公報稱：“我們重視台灣海峽和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸問題。”

據該報道，這是七國集團領導人首次正式提到台灣問題，也得到了個別國家官員的響應，特別是對外日益強硬的日本。

《華爾街日報》(The Wall Street Journal)根據台灣國防部聲明所作的統計顯示，過去一年，中國人民解放軍在台灣附近共出動戰機逾750架次；台灣國防部從2020年9月16日開始發布此類數據。相關數據顯示，其中超過600架次是今年以來出動的。

此外，就在中國出動軍機的幾周前，台灣公布了一份要求當局在未來五年大幅增加軍費的立法草案，要求在未來五年內撥款約87億美元用於新的武器系統，以更好地裝備台灣島，擊退中國大陸的攻擊。這些武器系統包括台灣自行研發的精密導彈和高性能海軍艦艇，新的支出將疊加在台灣年度軍事預算之上，而後者計畫在2022年增加4%，達到創紀錄的151億美元。

據新頭殼報道稱，10月1至3日台灣西南空域相當不平靜，中共總計出動93架次軍機侵擾；而解放軍如此大動作，可能與正在菲律賓海進行的6國海軍FOIP聯合軍演有關，其中包括美軍2艘航母、英國“伊麗莎白女王號(R08)”航母和日本准航母“伊勢號(DDH-182)”直升機護衛艦，陣容相當龐大。

據日本海上自衛隊釋出的照片顯示，包括英、美、日、荷蘭、加拿大、澳洲共有6國、超過17艘水面各式艦艇參與演習，照片最前方並列的是英國“伊麗莎白女王號”和日本“伊勢號”，在2艦略後外側，則是美軍航空母艦“卡爾文森號(CVN-70)”與“雷根號(CVN-76)”，而後方則是3艘航母打擊群的驅逐艦、護衛艦、補給船艦以及日本、澳洲、加拿大所加入的艦船。

日本海上自衛隊曝光的另一張照片顯示，航母艦載機從艦隊上方通過，編隊飛行數量達12架，顯見3艘航母打擊群所擁有爭取空優能力相當強勁！目前除“伊勢號”尚未改裝可起降F-35戰機外，其餘3航母均已多次操演證實具“跨平台”操作的能力。此外，正常航母打擊群中多會納編1~2艘潛艦，在AUKUS剛剛成形之際，又在附近的敏感水域，水下到底有多少潛艦隨行部署？恐怕更是解放軍想知道的答案。但目前看來，中國在水面、空中具有一定能力，但水下偵蒐兵力較為缺乏。