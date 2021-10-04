專家警告：中國未來5年或頻繁出現更嚴重缺電

中國近期限電波及多地，影響廣泛。官媒今天引述專家說，在“碳達峰”、“碳中和”目標的背景下，預計“十四五”（2021至2025年）期間，更大範圍、更深程度的缺電現象將頻繁出現。

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據中央社今天報道說，中國近期的限電波及10多個省分，其中遼寧、吉林和黑龍江等東北省分更要“拉閘限電”，嚴重影響居民生活。官媒中國新聞周刊今天引述多名受訪專家指出，東北限電其實與“能耗雙控”無關，東北上半年的經濟增速比其他地方慢一些，完成指標沒什麼困難；限電原因只有一個，就是電力供應不足。專家稱，中國更嚴重缺電 未來5年頻繁出現。

2016到2020年底，中國煤炭退出產能逾10億噸。華北電力大學經濟管理學院教授袁家海指出，去產能之前，中國煤炭年產量約50億噸，去產能後僅約37.5億噸。

此外，去年開始，受產煤大省內蒙古涉煤反腐“倒查20年”影響，對煤炭開採安監、環保力度增大以及超能力生產入刑等因素影響，大量煤炭產能被壓縮。

需求方面，2017年至今，中國煤炭消費量再次出現回漲，恢復到年消費40億噸左右，而這兩年釋放的先進煤炭產能大約2億至3億噸，煤炭總量供需仍有差值。

東北地區方面，煤炭資源日趨緊張。據媒體統計，2020年黑龍江、遼寧、吉林原煤產量共計0.93億噸，較2016年的1.13億噸下滑約17.7%。

長春工程學院電氣工程系副主任周景宏說，東北近年缺煤已常態化，有些發電廠在年初價低之際就開始儲存下一年的煤，以避開市場波動。

據該報道，與此同時，進口煤價格同樣暴漲。近一年來，國際動力煤價格已增長數倍。動力煤進口長期佔中國國內使用量的5%至10%，而今年從蒙古、澳洲進口的煤炭有所減少。1至8月，中國進口煤炭1.98億噸，年減10.3%。

據黑龍江一家大型火電發電廠前廠長說，今年冬天，黑龍江煤、電保供有點難。一方面，黑龍江本地煤炭年產量減少，而從俄羅斯進口的煤也因COVID-19疫情而減少，而且因為賣價更高，俄羅斯煤更多透過海運通道流向南方，再加上今年還可能是個冷冬。

中央社說，中國社會科學院財經戰略研究院副研究員馮永晟表示，由於可再生能源發電具有隨機性、波動性和間歇性等特點，在“碳達峰”、“碳中和”目標背景下，伴隨高比例新能源接入電力系統以及需求側電氣化程度的提高，電力負荷的峰谷差勢必逐年增大，“尖峰負荷”現象將更加顯著。馮永晟說，預計“十四五”期間，更大範圍、更深程度的缺電現象將頻繁出現。