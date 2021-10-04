中國恆大集團的債務風波在延燒數個月後，其旗下資產的拆分傳出進展。

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10月4日星期一早上，港股開盤，中國恆大、恆大物業暫停交易，但原因沒有透露。

財聯社引述知情人士報導說，廣州地產商合生創展擬收購恆大物業約51%的股份，獲得恆大物業的控股權，交易金額估計超過400億元港幣。

據第一財經報導，市場普遍猜測，合生創展將收購恆大物業51%股權，並已獲得港交所的特批。

與此同時，合生創展集團也在港交所發布公告說，公司同意收購一家香港上市公司的股份，公司短暫停牌。

據了解，由於恆大物業在港股上市不到一年，這筆交易要獲得港交所的特批。合生創展就此回應說，“一切以公告為準”。

中國恆大的公告則指出，公司股份短暫停牌，以等待“刊發一份載有內幕消息的主要交易公告”。今年八月恆大爆出債務危機時，就打算出售旗下的恆大物業、恆大汽車的部分股權，但均未成交。

合生創展1992年成立，1998年在香港聯合交易所上市，和碧桂園、恆大、富力、雅居樂被列為廣東省五大地產開發商，有“華南五虎”之稱，以發展中高檔大型住宅地產物業為主。

合生創展曾在2004年成為大陸首家年銷售額突破百億元人民幣的公司，一度被萬科創辦人王石稱作“地產航母”。此後因效法港資房地產企業“高溢價、多囤地、慢周轉”的經營模式，排名逐漸往後。

不過，近兩年合生創展大有重新發力的跡象，2021上半年，合生創展實現銷售額212.3億元人民幣，按年增長63%，增幅遠高於同行平均水平。

在爆發債務危機後，中國恆大八月就曾探詢出售其下恆大物業、恆大汽車部分股權，另一地產巨頭碧桂園一度被傳是潛在買方，但後來破局。

據北京安邦智庫報告稱，恆大負債涉及超過128家銀行與121家非銀行機構，數千個開發項目影響大陸380萬人就業、數百萬購房者和產業鏈利益，倒閉將重創大陸金融穩定；恆大財報顯示，截至六月底，負債總額人民幣1.9兆元，是全球上市房企之冠。