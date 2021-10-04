拜登政府今推出對華貿易新戰略 宣布前有緊張與猜測

美國貿易代表戴琪將於周一就中國未能履行與美國前總統特朗普達成的“第一階段”貿易協議尋求與中國進行新的談判，但不會就中國的國家補貼和其他結構性問題尋求“第二階段”談判。

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據路透社今天報道說，拜登對華貿易新戰略將附和特朗普的做法，但估計北京不會改變。據拜登政府高級官員表示，戴琪將尋求“很快”與中國副總理劉鶴舉行線上會議討論貿易協議，同時啟動“有針對性”的程序恢復從美國懲罰性關稅中排除某些中國商品。然而，這些要求匿名的官員表示，她不排除使用新關稅來促使中國履行在第一階段協會中所做的承諾。

戴琪將於美國東部時間上午10點(1400GMT)在華盛頓智庫戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)發表外界期待已久的講話，概述拜登政府的中國貿易戰略。其中一名官員對記者表示，戴琪將表示“她打算就中國在第一階段協議下的表現與中方官員進行坦誠對話”。官員稱，“根據我們看到的數據，還有一些承諾沒有兌現。”官員們表示，為了使中國遵守協議，戴琪將不排除使用任何貿易工具，但官員們並未給出這類行動的時間表。該協議將在2021年末到期。

根據該協議，中國同意兩年內增加採購美國農業及工業產品、能源及服務，採購規模較2017年水平增加兩千億美元。彼得森國際經濟研究所高級研究員Chad Bown估計，新冠疫情嚴重衝擊中國對美採購，購買規模僅達目標水準的62%。

就在戴琪徹底檢視美國對華貿易政策的時候，拜登總統仍繼續維持特朗普的對華關稅措施。拜登官員對他們的策略未透露太多，今年將重點放在重建與盟友的關係，以便對北京採取更團結一致的立場。

對中國產品免徵上述最高達25%的進口關稅的一項機制將在2020年底結束，但抗疫所需的醫療產品除外。美國官員表示，戴琪將重新推出新的“針對性”的關稅排除流程，並且“保持未來增加關稅排除流程的可能性。”

官員們表示，美國將不會就更深的結構性問題與中國進行“第二階段”談判，例如對重要行業的大規模補貼，這扭曲了全球市場”。官員們說，從加入世界貿易組織到第一階段協議，戴琪將一一檢視中國過去20年未能兌現其貿易和改革承諾的歷史。其中一位官員稱，“我們認識到，中國根本不會改變，我們必須制定一項與中國打交道的戰略，而不是我們希望的那樣。”

據路透社說，官員們表示，拜登政府正在尋求對技術、教育和更強大的供應鏈的投資，以提高美國對中國的競爭力，並將繼續與其他主要民主國家合作應對中國的“非市場”行為。一位官員表示，美國將在與北京的貿易關係中採取靈活的方式，其行動將根據北京的反應量身定製，並補充說：“探戈需要兩個人才能跳。”這位官員表示，“我們不想拿掉任何選項，也不想先發制人地畫地自限。”