日產出售西班牙車廠 傳中國長城談判接盤

日產汽車等計畫將西班牙的整車組裝工廠出售給中國長城汽車，將就此展開談判。日產旗下的西班牙法人等10月1日（北京時間2日凌晨）透露了這一消息。力爭10月內達成協議。日產因前會長卡洛斯·戈恩的擴張路線而出現過剩設備。如果該工廠的出售成功實現，意味着結構改革將前進一步。西班牙方面透露，將與中國長城汽就可能接管這家日本汽車製造商在巴塞羅那的工廠進行談判，該工廠將於12月關閉。

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據日本經濟新聞今天報道說，日產將就出售西班牙工廠與長城汽車談判。

日產在西班牙的巴塞羅那等3個地區擁有整車組裝工廠和零部件工廠。在該國內直接僱用3000人，包括派遣合同在內的話僱用人數達到2萬人。在巴塞羅那生產皮卡“納瓦拉”等2個車型。在2020年5月發布的中期經營計畫中，日產提出關閉西班牙工廠，計畫2021年底關閉。出售額不明。

針對零部件工廠的出售，日產還將與西班牙的純電動汽車（EV）設計與開發公司QEV Technologies和電動摩托車製造商Silence進行談判。

長城汽車對於收購日產的巴塞羅那工廠顯示出積極態度，還在討論收購其他工廠。長城汽車在加快拓展中國以外市場，如果成功收購，將成為進駐歐洲的立足點。

據該報道，日產在2020年5月發布的中期經營計畫“Nissan Next”中提出了通過關閉西班牙工廠等將產能削減2成的結構改革。之後，由於受到西班牙政府和員工等的反對，將當初定為2020年底的關閉計畫推遲了1年。

據路透社說，西班牙當局和日產周五表示，將與中國長城汽車601633.SS就可能接管這家日本汽車製造商在巴塞羅那的工廠進行談判，該工廠將於12月關閉。

政府和地區當局以及日產還挑選了西班牙電動摩托車製造商Silence和當地工程公司QEV Technologies，來談判兩個較小工廠的命運。

該消息人士稱，中國長城對較大的這家工廠感興趣，並將研究它是否對其他兩個工廠有用處，而Silence和QEV Technologies只對較小的兩家工廠感興趣。長城汽車沒有公開其對這些工廠的計畫，但一位了解談判情況的人士說，它可以保留大約1,300個工作崗位。