中國出台《城市負債率排行榜》貴陽市債務率高達929%

10月5日，中國大陸數據寶、騰訊財經聯合推出《城市負債率排行榜》，顯示大陸各地區城市負債水平相差很大。貴陽市的地方政府債務率最高達929%，北京的債務率是深圳的10倍。

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這一債務排行榜是以一線、新一線、二線、省會等86座城市為對象進行分析，通過對2020年地方政府債務餘額及城市投債來計算政府負債率和債務率。

在債務率方面，中國85座城市2020年的債務率超過100%，75座城市的債務率比2019年翻倍。

排在債務率前10的城市2020年債務率均超過了500%，包括：貴陽、哈爾濱、昆明、西安、南寧、天津、武漢、長春、重慶、蘭州。其中，貴陽市債務率高達929%。

4座一線城市中，廣州2020年債務率最高，超過200%；深圳債務率最低，不到20%；北京債務率超過200%，是深圳的10倍有餘；上海債務率為122％。

從地域來看，在省會城市中，債務率居前的均分布在西北地區，西寧、呼和浩特、蘭州債務率均超過400%。有消息稱，西北地區這些城市，雖然地方政府債務餘額不高、城投債也較低，但由於財政收入一般，導致債務率較高。

從負債率來看，2020年負債率排在前十的省市是天津、貴州、雲南、新疆、黑龍江、海南、陝西、重慶、甘肅、青海。其中，天津負債率為79.29%，排在第一。

分析顯示：中國經濟不發達地區負債率相對較高，貴州、雲南、新疆等省平均負債率居前。福建、廣東較低。

債務率是年末政府債務餘額／政府綜合財政實力，反映地方政府的償債能力。

負債率是年末政府債務餘額／GDP。該數值一方面可以衡量經濟規模對債務的承擔能力，另一方面可以衡量一單位政府債務可以產生的GDP。