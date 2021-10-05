白宮：中美本周將在瑞士蘇黎世舉行高層會談

中美本周將在蘇黎世舉行高層會談，這是美國白宮發言人剛剛宣布的一則消息。此前《南華早報》報道說：美國總統拜登的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和中國級別最高的外交官員楊潔篪將於這個星期在瑞士蘇黎士舉行會談。

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這次會談是在美中關係不斷惡化和台海局勢升溫的時候舉行的。此前《南華早報》援引熟悉雙方會面安排的知情人士說，“他們的目標是重建溝通管道，並落實習近平主席和拜登總統達成的共識”。

路透社表示，美中關係在前總統特朗普時期急劇惡化，而拜登政府也因香港、新疆與2019冠狀病毒大流行病的溯源等多項議題維持對中國施壓。中國也對美國加強支持台灣感到憤怒，認為美國在推動台灣獨立的獨立運動。北京聲稱，台灣獨立是觸發中國武統台灣的一條紅線。

在過去的四天里，中共解放軍持續對台灣防空識別區進行目前為止最大規模的侵擾，自“十一國慶”以來出動共149架次軍機進入台灣西南防空識別區。而10月4日，就有56架解放軍軍機擾台，是台灣國防部報告中共軍機動態以來數量最多的一次。

台灣軍方說，空軍派遣了空中巡邏兵力應對，進行廣播驅離，並實施了防空導彈的追蹤和監視。

台灣陸委會稱中國是近期緊張局勢的“罪魁禍首”，並要求北京立即停止“不負責任的挑釁”。台灣政府表示，台北一直在與友邦進行積極的溝通與合作，共同遏制中共的“惡意挑釁”。

美國國防部重申，美國對台灣的安全承諾“堅如磐石”。同時，白宮星期一敦促北京停止對台灣的脅迫，稱將繼續協助台灣。白宮表示，美國仍然對中國在靠近台灣的地方進行“挑釁性的軍事行動”感到關注並將繼續密切關注事態的發展。

繼美國國務院發出聲明之後，白宮也重申美國對台灣的承諾“堅若磐石”。

白宮發言人莎琪還說，美國與北京在私下裡進行了接觸。美參議院外委會最資深的共和黨成員里施說，北京是在演練攻擊台灣，全世界都應被這種威脅所激怒。

路透社說，楊潔篪與沙利文本周會面，是拜登入主白宮後美中官員進行的又一輪面對面會晤。而先前會面並沒有取得多少實質進展。

美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）7月底與中國外交部副部長謝鋒在天津會面，但美方官員當時說，會議沒有達成具體成果，也沒有討論到拜登與習近平會面的可能性。

今年3月，美中高層官員國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文與楊潔篪和外長王毅在阿拉斯加舉行二對二面談。中國官員大肆指責美國及其民主，美國官員則批評中國官員嘩眾取寵。