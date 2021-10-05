路透社：美國公布新的對華貿易計畫 業界渴望了解具體內容

戴琪周一承諾，將從美國前總統特朗普的關稅清單中排除部分中國進口商品，同時就中國未能履行美中貿易協議中的承諾進行“坦率”會談，並向北京方面施壓，要求其終止有害的產業政策。在等待美國貿易代表戴琪承諾的對華貿易“從上到下”的政策審查八個月後，一些美國行業和專家抱怨該計畫缺乏關於談判或時機的具體內容。

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據路透社今天報道稱，美國公布新的對華貿易計畫，但業界渴望了解具體內容。報道引述在華盛頓出席戴琪演講的雪城大學貿易經濟學家Mary Lovely說，“她將重新與中國接觸，這是一件好事”，“但她的整個計畫似乎是，‘我將進行一次對話’。”

當戴琪與中國副總理劉鶴展開討論時，將保留特朗普對數千億美元的中國商品徵收的大部分有爭議的關稅。她將提出美國對中國工業補貼的關切，但沒有概述處理北京政策的具體計畫，美國認為這些政策破壞了自由貿易。

戴琪表示，接下來會發生什麼“取決於對話的進展”，她承諾拜登的貿易政策以工人為中心。她在這方面對北京的批評毫不留情，指責中國共產黨政府繼續“按照國家意志塑造其經濟，損害了美國和世界各地工人的利益。”

戴琪在戰略與國際研究中心智庫的演講贏得了民主黨議員、工會以及一位前特朗普政府貿易官員的支持。據特朗普時期的美國貿易代表處前高級官員Stephen Vaughn表示，“你今天看到的是更多的證據，表明兩黨強烈關切我們與中國的經濟關係的方向“，Stephen Vaughn幫助制定了最初的“301條款”調查，導致美國對中國商品徵收關稅。

然而，三年多來那些遭受美國對中國進口商品徵收關稅打擊的行業，希望得到關於哪些產品可能獲得關稅減免的細節。相反，戴琪周一的講話留下了揮之不去的擔憂。她並不排除根據301條款啟動新的調查，這可能導致新的關稅。

美中貿易全國委員會表示，由於缺乏明確的路線圖，擔心關稅可能會成為永久性的。美國全國對外貿易委員會(National Foreign Trade Council)呼籲建立一個“強有力的”關稅排除程序，為受到美中貿易戰打擊的公司提供一些救濟。

路透社說，美國企業研究所(AEI)中國研究學者史劍道(Derek Scissors)表示，戴琪的講話“沒有給我們新的目標，或者新的工具”。“你說我們必須有一個以工人為中心的貿易政策，我們不能再容忍中國的這種行為，因為它傷害了美國，但我們要和他們談這個問題，”史劍道說，“這什麼時候起過作用？”