三鹿奶企董事長田文華被囚終身獲減刑估計明年提前出獄

因毒奶粉被判處無期徒刑的前三鹿集團董事長田文華，在過去十年中因其在獄中“表現良好”而多次獲減刑，刑期縮短至15年，並將於明年（2022年）獲釋。毒奶粉受害患兒家長認為，對造成無數兒童患病，甚至死亡的受害人而言，實在難以接受。

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據自由亞洲報道稱，三鹿奶企董事長田文華被囚終身估計明年提前出獄。

2008年，三聚氰胺毒奶粉導致數十萬嬰幼兒患上腎結石等泌尿系統感染的疾病，甚至死亡，事件曾經轟動海內外。河北前三鹿集團董事長田文華2009年1月，被以“生產、銷售偽劣產品罪”，被一審判處無期徒刑，罰款2468萬人民幣。不過，從 2011 年開始，田文華因服刑期間“表現良好”獲三次減刑，從無期徒刑減到了 15 年零 3 個月有期徒刑。根據長期追蹤田文華案的人士推算，她最快可能在2022年出獄。

河南鄭州患兒朱茉涵的母親陳璐聽到田文華很快獲釋的消息，感到傷痛。她對自由亞洲電台說：“聽到這個消息後，很痛心。毒奶粉對這麼多孩子造成重大傷害，也連累這麼多家庭，我覺得不應該行為良好，就給她（田文華）減這麼多年刑期。讓人無法接受，因為有這麼多的孩子受到奶粉事件的牽連。”

十年前，當時的中國總理溫家寶在北京“兩會”即將召開之前，與網民交流談到毒奶粉事件時披露，中國有三十萬兒童受三聚氰胺奶粉影響，導致泌尿系統異常。國家為此花了20億元。

在 2008 年起，無數中國父母籠罩在“ 三聚氰胺”和“ 大頭娃娃 ”的陰影之中。此前，三鹿奶粉率先將化學物質三聚氰胺融入奶粉，所謂可提高奶粉蛋白質含量，其後數十家奶粉企業紛紛仿效。但被重判的只有三鹿集團董事長田文華。

另一位北京的毒奶粉受害患兒家長郭利，因為揭露廣州雅士利奶粉企業三聚氰胺含量超標，被以“敲詐勒索罪”判刑五年。郭利出獄後提出申訴，2017年，廣東省高院終審判決郭利無罪。

郭利對自由亞洲說，在毒奶粉事件中，田文華僅僅是替罪羊：“田文華作為替罪羊，當年被確診受害的有30多萬患兒。田文華服刑12年期間，法院是依據什麼對田文華多次減刑，從無期徒刑變有期 徒刑，再多次獲減刑。2022年可獲釋。減刑處理的過程，應該機構應該公開澄清，給受害者明確的交代。”

自由亞洲說，當年因“三鹿”事件下台的官員，多年前已陸續獲委任其他職位。據《財經》雜誌統計，自2008年三鹿毒奶粉事件後， 陸續有三十多名官員被問責。時至今日，所涉官員基本重新上崗。其中包括國家質量監督檢驗檢疫總局局長李長江，出任全國“掃黃打非”工作小組副組長。