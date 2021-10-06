中國再出手打擊海外詐騙 傳習近平祭狠招不回國自首就拆房

中國主席習近平在今年 4 月時開始打擊詐騙集團，強化舉發詐騙案件的手段，為了追緝藏匿在東南亞的中國詐騙黨羽，開始破壞通緝犯住家甚至是其親戚的住宅，並宣稱因為他們的房子是用“違法金錢建造”，手段一出通緝犯紛紛回國，今年至少就有超過 5 萬人從國外回到中國大陸自首。

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據新頭殼今天報道稱，習近平抓海外詐騙犯出狠招：不回國就拆房，超過5萬人返國自首。

該報道引述中國公安省和陸媒表示，近年詐騙手法多在網絡上進行，集團會以交友軟件等社群平台來詐欺，專門找上對嚮往戀愛的族群，利用他們的渴望戀愛的心情，先假裝交友等對方上鉤投資後再架空，且越來越多人受騙，而這些詐騙集團多半在海外，包括柬埔寨、菲律賓、越南等地，最多集中在緬甸北部，且他們幾乎都是透過非法入境手段進入當地。

習近平嚴厲譴責這種詐騙手法，並下達加強取締的命令，各地警局也開始行動，警告通緝犯儘速返國，期限內尚未回國除了凍結國內銀行帳戶外，小孩也會被禁止前往都市的學校就讀，更曾發布“擬註銷戶籍”勸返公告。

據該報道，福建省莆田市甚至破壞通緝犯住家甚至是其親戚的住宅，並宣稱因為他們的房子是用“違法金錢建造”。

新頭殼說，中國強硬政策一出後，今年光是從緬甸北部返國的詐騙通緝犯就超過 5 萬 4 千人，而據陸媒報導，其實有很多人同時也是受害者，詐騙集團會以“一個月輕鬆賺進1萬元（人民幣），還包吃包住”招募人員，許多人到達當地才發現上當，但身份證已被集團沒收，有人試圖逃跑還遭到毆打。