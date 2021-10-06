共機闖台ADIZ爆增係為英美七國艦艇在台附近操演表態

本月前四天，中共戰機闖入台灣防空識別區(ADIZ)出現「噴出行情」，連三天打破紀錄，4日甚至出現56架次的超高數字。台灣軍方官員指出，關鍵是以美英為首的七國艦艇，在台灣東南方公海上聯合操演，4日並穿越巴士海峽進入南海，引發中共軍機大舉出海，一方面模擬實戰，同時也向外政治表態，不歡迎各國軍艦在台海附近活動。

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依據衛星空照情資，包括美軍卡爾文森號與英國伊麗莎白號航艦，昨天已經開到呂宋島西方水域。台灣軍方官員指出，巴士海峽是往來南海與西太平洋的孔道，近年每逢美國航艦通過巴士海峽西口、距大陸最近位置時，共機從粵東一帶出海的架次就會大增，航路往往穿入台灣防空識別區的西南角。

今年4月12日羅斯福號航艦、6月15日里根號航艦通過時，共軍各有25架次和28架進入台灣防空識別區。9月5日，卡爾文森號航艦駛入南海，24日回到西太平洋，共機各有19架與24架飛進台灣防空識別區。

9月27日，由印度洋往東的里根號航艦，經由呂宋島以南水域，由南海回到菲律賓以東，隨即北上到台灣東南方水域，與姊妹艦卡爾文森號，以及英國皇家海軍伊麗莎白女王號航艦，舉行聯合操演，同時參與者包括加拿大、日本、澳洲、荷蘭、新西蘭等國艦艇。操演暫告一段落後，美英航艦4日向西駛過巴士海峽，再度進入南海。

而共軍航空兵力的出海，正好反映美軍動態：卡爾文森號向東通過巴士海峽後，9月25日至30日，每天只有1到6架飛機進入台灣防空識別區。10月1日各國聯合操演開始，共機派出38架次，2日加碼到39架次，3日也有16架次；4日英美軍艦西航，共機通過台灣防空識別區更高達56架次；但各國軍艦遠離後，10月5日，通過台灣防空識別區的中國軍機又只剩1架次。

雖然中國軍機是因應英美等各國軍艦進出南海和台海而增加活動密度，但美方認為，這些軍事行動是中國對台灣施壓。白宮發言人莎奇表示，美國關切中國在台灣附近的挑釁軍事行動，認為這破壞區域和平穩定，增加誤判風險；國務院發言人普萊斯表示，美方「強烈敦促」北京停止以軍事、外交與經濟手段施壓及脅迫台灣。

台灣國防部戰規司司長李世強6日在立法院報告指出，中共各項軍事準備均以攻台作戰為核心，近年不斷擴大軍事活動及採取灰色地帶行動，企圖消耗台灣海空戰力；他說，共機從2019年3月首次侵入台灣防空識別區西南空域，當年度約十幾架次，2020年進入防空識別區達380多架次，今年到10月上旬已經超過600架次以上，進行針對性軍事挑釁，已嚴重影響台灣空防安全。