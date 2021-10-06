報告：湖北公布首宗新冠病例前 PCR檢測採購劇增

澳洲網絡安全公司Internet 2.0公布了的一份報告指，中國湖北省首次報告新冠確診病例之前的數月，該地的PCR檢測購買量激增，意味着2019年初秋，病毒可能已大面積傳播。

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綜合媒體報道，該報告的分析小組來自美國、英國、澳洲和其它國家情報機構的前官員組成，他們彙總了中國公共採購招標信息的收集並進行分析。

PCR測試用於檢測特定病毒。報告指，2019年湖北省的PCR檢測花費了約6,740萬元人民幣（約合1,050萬美元），幾乎是2018年總數的兩倍，PCR檢測購買量從2019年5月開始上升。

《日經亞洲評論》稱，這報告讓人對中國的病毒起源說法產生進一步懷疑。中國外交部已對報告的結論提出異議。

報告還指出，2019年，武漢一些機構對PCR設備進行大量採購，包括中國人民解放軍空降兵醫院（2019年5月）、武漢病毒研究所（2019年11月）、武漢科技大學（2019年10月）和湖北省各區疾病預防控制中心（2019年5月至12月）。

分析指，大學的採購增加了一倍、中國疾病預防控制中心（CDC）的訂單猛增了五倍、動物檢測局的訂單激增了十倍。月度採購數據顯示，2019年5月份的訂單激增，尤其是來自中國疾病預防控制中心和中共軍隊的訂單。報告稱：“我們相信，（2019年）5月份支出的增加表明這可能是感染的最早開始日期。”

另外，2019年7月到10月的採購量也大增，尤其是來自武漢科技大學的採購。該機構在2019年用於購買PCR檢測的費用為892萬元人民幣，約為2018年的8倍。

北京當局告訴世衛組織，首例病例發生於2019年12月8日。但美國一些人士指控，病毒在此前就已經傳播，並稱病毒從武漢實驗室泄露。報告說：“這些發現對圍繞大流行何時開始的現有假設提出挑戰，並支持進一步調查的必要性。這項研究的結論是，PCR設備支出的顯著增加與新冠的傳播關。”

報告指出：“我們以高度的信心評估，COVID-19大流行開始的時間比中國向世衛組織通報的時間要早得多。”

中國外交部對這份報告調查結果提出異議。一名發言人回應彭博社時表示，這些發現與其它關於冠狀病毒起源的可疑說法同類。

《日經》援引東京多摩大學大學院客座教授井形彬 (Akira Igata) 的話說，“這份報告可能會為各國再次向中國施壓、要求獲取信息提供機遇。”

澳洲戰略政策研究所防務主任肖布里奇 (Michael Shoebridge) 表示，Internet 2.0的報告提供了額外的數據點，以幫助揭開大流行起源的真相。

8月，美國聯邦眾議院外交委員會共和黨人發布了COVID-19病毒起源調查報告。報告講述了武漢和周圍地區在疫情爆發前的活動，證明了病毒2019年9月已經流傳。報告還指，2019年9月，武漢實驗室關閉其基因測序數據庫，顯示他們正試圖“掩蓋”一些重要訊息。